Probabili formazioni Sparta Praga Milan/ Diretta tv, chance per Colombo dal 1^ minuto

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani sera alle ore 21.00 e tra le mura dello Stadion Letna si accenderà la sfida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League tra Sparta Praga e Milan: vediamo allora quali potrebbero essere le scelte per le probabili formazioni. Con la qualificazione al prossimo turno un tasca e contro un avversario che non ha molto di già di chiedere a questa edizione della Coppa, Pioli per disegnare l’11 rossonero dovrebbe dare ampio spazio al turnover, e concedere del riposo ai suoi titolari (che invece dovranno presto dare ulteriore sostanza alla fuga in alto nel campionato della Serie A). Di contro invece Kotal, pur al netto degli assenti e senza una vera posta in palio, potrebbe anche non rinunciare al suo 11 titolari: perchè non provare a chiudere questa esperienza con un’eccellente prestazione?. Andiamo a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Sparta Praga Milan.

SPARTA PRAGA MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sparta Praga Milan sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA MILAN

LE SCELTE DI KOTAL

Volendo fare tesoro della sfida contro i rossoneri, per disegnare le probabili formazioni di Sparta Praga e Milan, Kotal potrebbe dunque non rinunciare un 11 pieno di titolari, impostato sul solito 3-4-1-2. Certo Pavelka, Hancko e Plechaty vorranno riscattarsi, memori del 3-0 subito nel turno di andata contro i rossoneri: rispetto a quella partita sarà Nita il portiere titolare domani sera. Per la mediana poi dovremo vedere pronti dal primo minuto per i cechi Travnick e Krejci (fresco di gol contro il Lille), come anche Vindheim e Hanousek, questi però schierati sull’esterno di reparto. Sono infine maglie consegnate in attacco, dove pure mancheranno all’appello Kozak e Hlozek: sarà Dockal ad agire sulla trequarti, con Minchev e Julis confermati prima punta.

LE MOSSE DI PIOLI

Come annunciato prima, per le probabili formazioni di Sparta Praga Milan, sarà amplissimo turnover in casa dei rossoneri, dove parecchi titolari abbisognano certo un poco di riposo. Uno di questi sarà Gigio Donnarumma, che dunque lascerà spazio tra i pali al vice Tatarusanu: in difesa poi vedremo del primo minuto Dalot e Conti in corsia, con Duarte al centro dello schieramento al posto del capitano Romagnoli, mentre gli farà compagnia al fianco, Gabbia. Sono poi grandi novità anche nella mediana a due, dove mancherà Bennacer non al top della forma come pure Kessie, che merita riposo: spazio allora a Tonali e Krunic, mentre potrebbe toccare a Brahim Diaz collocarsi sulla tre quarti come titolare. In avanti chiaramente ancora una volta mancherà Zlatan Ibrahimovic, con Rebic indirizzato verso la panca, potrebbe essere domani grande occasione per Colombo, visto nei primi incontri di Europa League, affiancato da Hauge e Castillejo.

IL TABELLINO

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Nita; Pavelka, Hancko, Plechaty; Vindheim, Travnik, L. Krejci, Hanousek; Dockal; Minchev, Julis. All.: Vaclav Kotal

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; A. Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; L. Colombo. All.: Stefano Pioli



