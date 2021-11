Probabili formazioni Spartak Mosca Napoli/ Diretta tv: Mertens prima punta

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli presentiamo la partita di Europa League che (sarà bene ricordarlo) sarà in programma già domani pomeriggio per la quinta giornata della fase a gironi, dunque Europa League protagonista anche al mercoledì con un Napoli che vuole rialzarsi immediatamente dalla sconfitta sul campo dell’Inter, la prima per i partenopei nel corso di un campionato di cui Luciano Spalletti resta comunque capolista.

Stavolta però l’Europa League potrebbe avere grande valore per un immediato riscatto: la doppia vittoria contro il Legia Varsavia ha proiettato il Napoli al primo posto del girone C, sarebbe dunque importante vincere per avvicinare il primo posto, che quest’anno fa evitare i sedicesimi passando direttamente agli ottavi, un vantaggio che sarebbe assai prezioso pensando a febbraio. Ecco perché è doveroso dare uno sguardo alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli.

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Spartak Mosca Napoli sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 253. Gli abbonati avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video tramite il noto servizio Sky Go, ma la partita di Europa League sarà trasmessa in streaming anche su Dazn.

Nelle probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli, l’allenatore portoghese dei padroni di casa russi, mister Rui Vitoria, dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 con questi possibili titolari: Selikhov in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Caufriez, Kutepov e Dzhikiya; a centrocampo da destra a sinistra l’ex interista Moses, Litvinov, Zobnin e Ayrton; infine nel reparto offensivo ecco sulla trequarti il giovane talento Ignatov e Promes (sia pure alle prese con problemi extracalcio) in appoggio al centravanti Sobolev.

Per quanto riguarda invece Luciano Spalletti, le probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli dovrebbero riservare un turnover parziale e concentrato soprattutto nel reparto avanzato. Fermo restando il modulo 4-3-3, ecco che Meret in porta al posto di Ospina potrebbe essere l’unica novità di una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui da destra a sinistra davanti all’estremo difensore; il centrocampo potrebbe essere a tre con Anguissa, Fabian Ruiz e uno Zielinski arretrato, perché in attacco si deve apportare qualche modifica e la soluzione di conseguenza più credibile è quella di un tridente con Elmas a destra, Mertens centravanti e Insigne a sinistra.

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All. Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. All. Spalletti.



