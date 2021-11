Probabili formazioni Spartak Mosca Napoli/ Quote, Spalletti perde anche Insigne

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Solo riflettori puntati sulle probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli, match della quinta giornata dei gironi di Europa league, che pure si accederà solo quel pomeriggio alle ore 16.30 nella capitale russa. Dopo il primo KO occorso in campionato contro l’Inter, Spalletti vola in Russia con il precipuo scopo di ottenere agilmente i tre punti e dunque confermarsi alla prima posizione della classifica del girone c, piazzamento che pure gli assicurerebbe la qualificazione diretta agli ottavi di Europa league.

Pure per il tecnico azzurro la trasferta russa si annuncia complicata e non solo per il lungo viaggio come per il clima rigido (e ricordando anche il 3-2 subito all’andata): negli ultimi giorni il tecnico ha perso parecchi giocatori di peso, ultimo proprio il capitano Lorenzo Insigne, vittima di un problema al ginocchio. Non sarà dunque facile per Spalletti fissare oggi il suo miglior 11 per affrontare i moscoviti di Rui Vitoria, tra l’altro fanalino di coda della graduatoria. Vediamo comunque quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli.

QUOTE E PREVISIONI

Alla vigilia del match di Europa league, benchè il precedente non sia a favore, pure non esitiamo a dare agli azzurri il favore del pronostico questa sera. Se poi guardiamo alle quotazione della Snai per l’1×2 dell’incontro, ecco che oggi il successo del Napoli è stato dato a 1.60, contro il più alto 5.25 segnato in favore dello Spartak Mosca: il pareggio è stato valutato a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA NAPOLI

LE MOSSE DI RUI VITORIA

Pur dall’ultimo gradino della classifica del girone C, i russi puntano stasera a fare molto bene davanti al pubblico di casa. Ecco che Rui Vitoria oggi dovrebbe allora dare spazio solo ai propri titolari, considerato che pure in caso di successo lo Spartak Mosca potrebbe evitare l’eliminazione diretta da tutte le competizioni UEFA. Schierato alla il 3-4-2-1 i partenza, ecco che questa sera deremmo avere ancora il titolare Selikhov tra i pali, mentre in difesa si faranno subito vanti Caufriez, Kutepoz e Dzhikiya, con Gigot possibile alternativa anche dal primo minuto. Pochi dubbi poi a centrocampo con la riproposizione del duo Litvinov-Zobnin: Ayrton Lucas e Moses saranno invece le prime scelte per l’esterno dello schieramento. Vitoria poi scommetterà su Ignatov e Promes in attacco, con Sobolev prima punta

LE SCELTE DI SPALLETTI

Come abbiamo accennato sono davvero tate le defezioni a cui Spalletti dovrà far fronte per fissare le probabili formazioni di Spartak Mosca Napoli: pur il tecnico non dovrebbe oggi fare a meno del classico 4-3-3 di partenza. Schierato Meret tra i pali, ecco che in terra russa avremo ancora Rrahmani e Koulibaly al centro della difesa mancando Manolas: Di Lorenzo e Mario Rui saranno poi i titolari forzati in difesa. A centrocampo, senza Zambo Anguissa sarà Lobotka a fare compagnia dal primo minuto a Fabian Ruiz e Zielinski, considerato che Demme è ancora in isolamento perchè positivo al coronavirus. In attacco poi, mancando Insigne come anche Politano, Ounas e Osimhen, Spalletti dovrebbe affidarsi a Mertens in prima punta, con Elmas arrangiato come esterno e a Lozano, benchè pure con il messicano non siano giorni facili.

IL TABELLINO

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All. Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas All. Spalletti.



