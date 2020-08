Probabili formazioni Spezia Frosinone/ Diretta tv: Italiano non rivoluziona il 4-3-3

Si accenderà solo domani alle ore 21.15 la sfida che vale il pass per la promozione in Serie A all’Alberto Picco tra Spezia e Frosinone, di cui andremo subito ad esaminare le probabili formazioni. Siamo infatti impazienti di esaminare con cura le mosse di Italiano come di Nesta per questa partita, che deciderà quale sarà la terza e ultima squadra promossa al primo campionato, dopo Benevento e Crotone: non saranno ovviamente concessi errori e leggerezze ai due allenatori, impegnati a studiare le probabili formazioni di Spezia e Frosinone. Specie a Nesta: i ciociari infatti domani saranno in campo dovendo recuperare l’1-0 subito nel match di andata e non sarà affatto facile avere la meglio sui liguri, padroni di casa. Pure la squadra giallazzurra, già nel tabellone dei play off ci ha abituato a grandi rimonte a sorpresa e benché sarà priva domani era di un elemento di valore come Federico Dionisi, squalificato, pure prepariamoci a vedere scintille in campo. Nella trepidante attesa non ci resta che andare a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Spezia Frosinone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che domani, la diretta tv della sfida tra Spezia e Frosinone sarà offerta in chiaro per tutti sul digitale terrestre su Rai 2, al numero 2 del telecomando: confermata dunque la diretta streaming video della partita di Serie B su Raiplay. In aggiunta e sempre dalle ore 21.15 l’incontro sarà in diretta tv anche al canale 209 di Sky DAZN1, riservato solo agli abbonati al servizio: altrimenti il match sarà in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, in abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FROSINONE

LE MOSSE DI ITALIANO

Per il big match di domani sera Vincenzo Italiano non dovrebbe regalare grandi sorprese per quanto figura le probabili formazioni di Spezia e Frosinone, contando che poi in casa dei liguri praticamente non manca nessuno. Ecco che allora domani sera il tecnico dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto anche nella partita di andata, dove certo non mancherà Scuffet fedele tra i pali: in difesa non mancheranno Erlic e Terzi, nonostante il giallo rimediato e in corsia ecco pronti dal primo minuto Ferrer e Vitale, anche se Ramos scalpita dalla panchina. Per il centrocampo pure sono ben sicure le maglie di Ricci e Bartolomei: solo Maggiore rischia il posto dal primo minuto con Mora, che pure pare ad oggi il favorito di Italiano. Qualche movimento in più poi sarà possibile nell’attacco dei liguri con Ragusa che cerca spazio come titolare: al fisco del numero 32 pure potremmo vedere Gyasi e Nzola.

LE SCELTE DI NESTA

Sarà il 3-5-2 invece il modulo di riferimento di Nesta per le probabili formazioni di Spezia Frosinone, dove come abbiamo detto, mancherà Dionisi, fermato dal giudice sportivo. Senza il bomber, il tecnico dei ciociari dovrà affidarsi a Ciano e Novakovich, con l’ex Reading promosso davanti ad Ardemagni dopo il gol al Pordenone pochi giorni fa. Per la mediana a cinque poi non sono da escludere qualche novità, visto il grande ritorno in campo di Haas, smaltita la squalifica. Se lo svizzero sarà titolare domani sera, ecco che al centro del reparto dovremmo vedere ancora Maiello e Rohden, mentre sarà la coppia Paganini-Beghetto adibita alle corsie esterne: qui però scalpita per una maglia da titolare Salvi. In difesa non ci stanno grandi novità invece: di fronte a Bardi domani dovremmo rivedere dal primo minuto Brighenti, Ariaudo e Krajnc, anche se Szyminski è pronto dalla panchina.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): 1 Scuffet; 21 Ferrer, 28 Erlic, 19 Terzi, 33 Vitale; 16 Bartolomei, 8 Ricci, 6 Mora; 11 Gyasi, 14 Nzola, 32 Ragusa. All. Italiano

FROSINONE (3-5-2): 22 Bardi; 23 Brighenti, 15 Ariaudo, 32 Krajnc; 7 Paganini, 17 Rohden, 8 Maiello, 11 Haas, 13 Beghetto; 28 Ciano, 18 Novakovich. All. Nesta



© RIPRODUZIONE RISERVATA