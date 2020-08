Probabili formazioni Spezia Frosinone/ Quote, Nesta perde Dionisi (playoff Serie B)

Le probabili formazioni di Spezia Frosinone ci introducono alla partita che si gioca per il ritorno della finale playoff in Serie B 2019-2020: appuntamento allo stadio Alberto Picco giovedì 20 agosto, con calcio d’inizio alle ore 21:15. I liguri hanno un piede e mezzo in Serie A, dopo aver vinto in trasferta grazie al gol di Gyasi: il regolamento dei playoff prevede, nelle sfide di andata e ritorno, che a fare fede in caso di parità nella differenza reti sia il miglior posizionamento nella classifica della stagione regolare. Lo Spezia aveva centrato 7 punti in più e dunque il Frosinone, che giocherà senza il suo uomo di maggiore esperienza, dovrà vincere con almeno due gol di scarto per timbrare la terza promozione nelle ultime sei stagioni. Attenzione però, perché la squadra di Alessandro Nesta ha fatto la stessa cosa in semifinale; dunque mettiamoci comodi e, prima di lasciar parlare il campo, valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spezia Frosinone.

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Spezia Frosinone, indicando nella squadra di casa la favorita: vale infatti 2,35 la somma messa sul piatto il segno 1 per la sua vittoria, mentre con il segno 2 per il successo esterno il vostro guadagno salirebbe a 3,25 volte quanto avrete investito. Questo bookmaker vi farebbe inoltre guadagnare un corrispettivo di 3,05 volte la puntata con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X.

Se è vero che squadra che vince non si cambia, nelle probabili formazioni di Spezia Frosinone ipotizziamo che Vincenzo Italiano voglia dare fiducia ai giocatori che gli hanno permesso di vincere allo Stirpe. Sicuro il modulo (il fidato 4-3-3), qualche sorpresa potrebbe arrivare da un paio di scelte al momento ancora in bilico: come terzino sinistro c’è Juan Ramos che insidia la maglia di Luigi Vitale, mentre nel tridente offensivo il fatto di potersi difendere potrebbe creare un ballottaggio tra Nzola e Galabinov con l’inserimento di Federico Ricci o Ragusa a presidiare una corsia esterna (l’altra dovrebbe essere comunque occupata da Gyasi). Per il resto, tutto confermato a cominciare da Scuffet che difenderà la porta; davanti a lui Erlic e Terzi formeranno la coppia centrale di una difesa che sarà completata da Ferrer come terzino destro, in mezzo al campo la regia di Matteo Ricci con Bartolomei e Maggiore che partono ancora favoriti su Luca Mora per presenziare sulle mezzali.

Come dicevamo, dalle probabili formazioni di Spezia Frosinone manca un grande veterano: Dionisi è squalificato e Nesta deve fare di necessità virtù, probabilmente schierando Ciano in attacco per affiancare Novakovich. La buona notizia è invece il ritorno di Haas dalla squalifica, ma lo svizzero deve giocarsi il posto con Gori visto che Rohdén è chiaramente confermato, mentre Maiello agirà come playmaker davanti alla difesa. Sugli esterni, ballottaggi Salvi-Paganini a destra e Beghetto-Salvi a sinistra; anche in difesa l’allenatore del Frosinone ha ancora un dubbio che riguarda Nicolò Brighenti e Szyminski, nell’ultima trasferta ha giocato il polacco che quindi potrebbe avere ancora la maglia da titolare. A giocare sicuramente saranno invece Ariaudo, che nel caso sarebbe il capitano, e Krajnc così come il portiere Bardi, che potrebbe tornare in Serie A almeno virtualmente, e poi si giocherà eventualmente il posto per la prossima stagione.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, L. Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; F. Ricci, Nzola, Gyasi

A disposizione: Krapikas, Desjardins, Vignali, S. Bastoni, J. Ramos, L. Mora, Mastinu, S. Gudjohnsen, Galabinov, Di Gaudio, Ragusa

Allenatore: Vincenzo Italiano

Squalificati: –

Indisponibili: Capradossi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Haas, Maiello, Rohdén, A. Beghetto; Ciano, Novakovich

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, N. Brighenti, M. Capuano, Zampano, Gori, M. Vitale, Salvi, Tribuzzi, Ardemagni, Citro

Allenatore: Alessandro Nesta

Squalificati: Dionisi

Indisponibili: D’Elia, Tabanelli, Matarese



