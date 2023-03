Probabili formazioni Spezia Inter/ Diretta tv: ci sarà la LuLa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Spezia Inter ci avviciniamo alla partita di Serie A che è in programma già domani a causa del prossimo impegno in Champions League a Porto dei nerazzurri, che però nel frattempo devono pensare di vincere in Liguria per dare continuità al successo contro il Lecce, rafforzare il secondo posto e avvicinare la qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che non è ancora in cassaforte a causa di qualche alto e basso di troppo per l’Inter di Simone Inzaghi.

Di fronte ci sarà lo Spezia di Leonardo Semplici, che arriva da un pareggio contro il Verona che è servito per conservare tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione ma che certamente non fornisce ancora garanzie nel lungo cammino verso la salvezza, per la quale farebbe comodo sotto ogni punto di vista un risultato di prestigio contro una big. Insomma, sarà una partita stuzzicante, che noi andiamo quindi a presentare mediante l’analisi delle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spezia Inter.

SPEZIA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Spezia Inter sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

LE MOSSE DI SEMPLICI

Le probabili formazioni di Spezia Inter ci dicono che Leonardo Semplici dovrebbe utilizzare come modulo il 4-3-3 per i padroni di casa liguri, privi per squalifica di Marchetti (ma in porta gioca comunque Dragowski) e soprattutto di Reca, che sarà l’assenza più pesante. Nella difesa a quattro dello Spezia schieriamo da destra a sinistra Amian, Ampadu, Nikolaou e Moutinho; il gallese potrebbe però giocare anche in mediana, dando posto in difesa a Caldara a discapito di Ekdal, che altrimenti sarebbe titolare con Bourabia e Agudelo, il quale è nettamente favorito su Zurkowski; infine in attacco non dovrebbero esserci dubbi su Gyasi a destra e bomber Nzola come centravanti, mentre a sinistra si giocano l’ultima maglia disponibile Verde e Shomurodov.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, ci sarà naturalmente il modulo 3-5-2 a caratterizzare le probabili formazioni di Spezia Inter. Onana sarà evidentemente in porta, protetto dalla difesa a tre che dovrebbe essere formata da Darmian, Acerbi e Bastoni, con De Vrij però ad insidiare il posto dell’altro ex Lazio mentre per Skriniar dovrebbe ancora prevalere la prudenza legata alla lomboglutalgia di cui soffre lo slovacco. Con l’ex Torino in difesa, ecco che Dumfries sarà naturalmente l’esterno destro di un centrocampo nel quale ipotizziamo poi Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana, anche se pure la candidatura di Mkhitaryan è forte. A sinistra invece potrebbe rientrare Dimarco, ma la scelta fra lui e Gosens sarà presaselo in extremis da parte di mister Simone Inzaghi, che ha un dubbio pure in attacco fra Lukaku e Dzeko per affiancare il sicuro titolare Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Moutinho; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde. All. Semplici.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











