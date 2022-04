Probabili formazioni Spezia Inter/ Diretta tv: De Vrij parte in panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: CHI GIOCA AL PICCO?

Con le probabili formazioni di Spezia Inter ci introduciamo alla prima partita nella 33^ giornata di Serie A 2021-2022: c’è la Pasqua e dunque si anticipa tutto il programma di un giorno, alle ore 19:00 di venerdì 15 aprile assisteremo a questo match che per i nerazzurri potrebbe rappresentare il ritorno, anche se magari solo temporaneo, al primo posto in classifica. Dopo la fondamentale vittoria di Torino i nerazzurri hanno battuto anche il Verona, recuperando terreno rispetto a Milan e Napoli che hanno rallentato: ora giustamente ci credono, dovendo anche recuperare a Bologna.

Lo Spezia è quasi salvo, per la seconda stagione consecutiva e con due allenatori diversi: nell’ultimo turno ha pareggiato contro l’Empoli aggiungendo un altro mattoncino all’ottimo campionato, il grande ex Thiago Motta sa bene che l’obiettivo è davvero vicino ma cercherà di raggiungerlo il prima possibile, senza troppi affanni. Aspettando che al Picco arrivi il momento di giocare, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Spezia Inter.

DIRETTA SPEZIA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Inter sarà trasmessa anche sui canali della televisione satellitare, dunque gli abbonati Sky potranno assistere a questo match di Serie A che, come tutti gli altri, godrà della messa in onda anche attraverso la piattaforma DAZN (in diretta streaming video dunque) che da questa stagione come ormai sappiamo ha acquisito i diritti per l’intero pacchetto del massimo campionato di calcio, e lo propone ai suoi clienti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta imposta Spezia Inter con il consueto 4-3-3, e non dovrebbe cambiare rispetto a quelle che son le sue solite scelte. Tutta la rosa ligure è a disposizione, con la sola eccezione del lungodegente Leo Sena: per questo motivo dovremmo vedere Erlic e Nikolaou che come sempre proteggeranno il portiere Provedel, mentre sulle fasce laterali di difesa agiranno Amian a destra e Reca a sinistra. A centrocampo c’è la conferma per il giovane polacco Kiwior, difensore centrale che Thiago Motta ha avanzato a fare il regista basso; poi Maggiore e Simone Bastoni dovrebbero operare come mezzali, e nel tridente offensivo a questo punto vedremmo Rey Manaj, che è un altro ex di questa partita, operare in collaborazione con Gyasi e Verde che si sistemeranno sulle corsie esterne e sono in vantaggio su Antiste e Agudelo, comunque quest’ultimo una buona alternativa ai titolari.

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha più scelte a disposizione, ma nelle probabili formazioni di Spezia Inter dovrebbe affidarsi ai suoi giocatori migliori perché il momento lo richiede. È ancora in forte dubbio De Vrij: con il forfait dell’olandese ci sarebbe D’Ambrosio pronto a operare sul centrodestra, con Skriniar spostato davanti ad Handanovic e Alessandro Bastoni che completerà la difesa. Sugli esterni i favoriti restano Dumfries e Perisic anche se a sinistra Gosens, finora non troppo utilizzato anche perché doveva smaltire un brutto e lungo infortunio, è un’opzione che l’allenatore dell’Inter potrebbe percorrere già dal primo minuto; avremo poi Barella e Calhanoglu a giocare sulle mezzali, con Brozovic che è il reale insostituibile nella partita nerazzurra e dunque sarà regolarmente in campo come playmaker di centrocampo. Davanti sperano Joaquin Correa e Alexis Sanchez, ma verosimilmente Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente a Dzeko e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











