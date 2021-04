Probabili formazioni Spezia Inter/ Diretta tv: Perisic torna titolare?

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Spezia Inter ci consentono di presentare la partita della capolista allo stadio Alberto Picco, che sarà naturalmente uno dei piatti forti della trentaduesima giornata di Serie A tra i padroni di casa liguri di Vincenzo Italiano e gli ospiti nerazzurri di Antonio Conte. L’Inter con il pareggio a Napoli ha fatto un altro passo avanti verso lo scudetto, limitando i danni in una trasferta pericolosissima: il tricolore è vicino ma i punti mancanti vanno comunque conquistati e la partita di domani sera contro lo Spezia è sulla carta l’occasione perfetta per tornare immediatamente ai tre punti.

Lo Spezia proverà a ripetere la fenomenale prestazione mostrata contro il Milan, ma l’attualità parla della batosta di Bologna che è tornata a creare qualche dubbio circa una salvezza ancora non assicurata: sarà possibile per i liguri invertire la tendenza proprio contro la capolista? Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spezia Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

LE MOSSE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Spezia Inter vedono Vincenzo Italiano alle prese ancora con diversi dubbi. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2 per gli spezzini, ma diverse maglie sono ancora da assegnare. In porta ci aspettiamo Provedel; davanti a lui la difesa a quattro con Ferrer a destra, uno tra Ismajli ed Erlic al fianco di Chabot nella coppia centrale, infine come terzino sinistro sono in ballottaggio Marchizza e Bastoni; un dubbio anche nel centrocampo a tre dello Spezia, dove Ricci e Leo Sena si contenderanno la maglia da titolare tra le due mezzali Estevez e Maggiore. Va però detto che i dubbi maggiori per Italiano sembrano essere nel tridente d’attacco dello Spezia, dove due maglie su tre sembrano ancora in bilico: Gyasi a destra è la certezza, Nzola e Piccoli invece si contendono il posto da centravanti così come Farias e Verde lottano per essere l’ala sinistra titolare dei liguri.

LE SCELTE DI CONTE

Per quanto riguarda la capolista, le probabili formazioni di Spezia Inter vedono naturalmente la conferma del solito modulo 3-5-2 per Antonio Conte. In una settimana con tre partite potrebbe esserci almeno un minimo di turnover, ad esempio oggi potrebbe essere l’occasione per rivedere titolare Perisic a sinistra. Giocare sulle fasce è dispendioso, dunque indichiamo un doppio ballottaggio che coinvolge anche Hakimi, Darmian e Young per i due posti da esterni di centrocampo, per il resto i dubbi sono ridotti. Cominciando dalla difesa, ecco tra i pali capitan Handanovic e davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni, al massimo potrebbe esserci un cambio ma non è un’ipotesi così probabile. Si può fare lo stesso discorso in attacco, dove Lukaku e Lautaro Martinez restano favoriti anche se Sanchez potrebbe insidiare l’altro sudamericano. A centrocampo, detto dei dubbi sulle fasce, non dovrebbero esserci invece grossi problemi per vedere Barella, Brozovic ed Eriksen nel cuore della mediana, con Gagliardini prima alternativa.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.



