Probabili formazioni Spezia Inter/ Quote, Nzola o Piccoli in attacco? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Spezia Inter, sfida della 32^ giornata di Serie A, che pure ci farà compagnia solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Picco. Siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Italiano per realizzare l’impresa contro la capolista: sappiamo bene che i liguri saranno oggi in campo senza alcun timore reverenziale, impazienti di fare punti utili anche contro la big del campionato. Anche perchè il KO per 4-1 contro il Bologna, recuperato solo nell’ultimo turno, ha ancora una volta messo in dubbio la salvezza per la squadra bianconera, comunque ferma alla 14^ posizione della classifica.

Nessun dubbio invece per Conte che al solito punterà su i suoi formidabili titolari: la corsa al titolo italiano è ancora in pieno corso, e il pari rimediato con il Napoli solo pochi giorni fa, ha solo acuito la voglia di laurearsi Campioni d’Italia in anticipo per i nerazzurri. Vediamo allora quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Spezia Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente non abbiamo alcun dubbio nel consegnare ai nerazzurri il favore del pronostico, alla vigilia della bella sfida per la 32^ giornata di Serie A. Ecco che pure la Snai per l’1×2 del match ha quotato a 1.40 la vittoria dell’Inter contro il più alto 7.25 segnato per il successo dello Spezia: il pareggio vale invece 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

LE MOSSE DI ITALIANO

Potrebbero essere alcune novità rispetto all’11 uscito sconfitto contro il Bologna pochi giorni fa: pure Italiano non cambierà modulo e riconfermerà il solito 4-3-3 dal primo minuto. Ecco che allora oggi sarà spazio per Ferrer e Marchizza in difesa con Chabot e Ismajli, questi ultimi due collocati al centro dello schieramento, davanti al numero 1 Provedel. Per il centrocampo però riavremo Ricci titolare in cabina di regia, con Maggiore ed Estevez schierati dal primo minuto al suo fianco. Nel tridente sarà poi ballottaggio aperto tra Nzola e Piccoli per il ruolo di prima punta: Gyasi e Farias saranno i titolari sull’esterno, ma non scordiamo dalla panchina Verde.

LE SCELTE DI CONTE

Classico 3-5-2 pieno dei soliti titolare per Antonio Conte, che dunque non cambierà quasi nulla per le probabili formazioni di Spezia Inter. Per la difesa, posta davanti al capitano Handanovic, avremo dunque ancora il classico reparto a tre composto da Skriniar, Bastoni e De Vrij (anche se Ranocchia è valida alternativa dalla panchina). Per il centrocampo saranno invece maglie confermate per Brozovic, Barella e Eriksen (Vidal è fermo per noie fisiche): sarà invece spazio per Hakimi e Perisic sull’esterno, ma non dimentichiamo che scalpitano per avere posto nel reparto Sensi, Gagliardini, Darmian e Young. Irrinunciabile il duo d’attacco Lautaro Martinez-Lukaku, anche se Alexis Sanchez è jolly dalla panchina.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, L Martinez All. Conte



