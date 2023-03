Probabili formazioni Spezia Inter/ Quote: spazio per Darmian e Gosens? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: CHI GIOCA AL PICCO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Spezia Inter, la partita che alle ore 20:45 di venerdì 10 marzo inaugura la 26^ giornata di Serie A 2022-2023. Al Picco i nerazzurri cercheranno di ripartire e confermare quanto fatto vedere nell’ultimo turno, la vittoria contro il Lecce che ha avvicinato la qualificazione alla prossima Champions League. A proposito di Europa, naturalmente Simone Inzaghi guardia già all’impegno di Porto che potrebbe consegnare i quarti di finale, dunque l’Inter potrebbe anche presentarsi in campo a La Spezia facendo un po’ di turnover ragionato.

Lo Spezia ha sprecato una grande occasione domenica: pareggiando in casa contro il Verona ha mancato il +6 sulla terzultima in classifica, la distanza dalla zona retrocessione è rimasta di 3 punti e dunque oggi i liguri dovranno necessariamente provare a prendersi una vittoria per allontanare lo spettro della Serie B. Aspettiamo di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, intanto possiamo fare le nostre solite valutazioni circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Picco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Spezia Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Spezia Inter possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 26^ giornata di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 7,00 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,45 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

LE SCELTE DI SEMPLICI

Leonardo Semplici perde Reca per Spezia Inter: a sinistra in difesa dovrebbe giocare Joao Moutinho, il modulo della squadra ligure dovrebbe passare al 4-3-3 e questo significa che ad allargarsi a destra dovrebbe essere Amian. La coppia centrale a protezione del portiere Dragowski sarà quella formata da Ampadu, che rispetto alla gestione di Luca Gotti fa un passo indietro giocando nel reparto arretrato, e l’insostituibile Nikolaou; a centrocampo rimane ovviamente l’assetto a tre, con Ekdal che dovrebbe partire dal centrodestra ma ovviamente dando una mano a Bourabia in fase di impostazione. L’altra mezzala è Agudelo, che in queste ultime settimane si è ormai preso la maglia da titolare anche per l’indisponibilità di Simone Bastoni (allo Spezia mancherà anche il laterale svedese Holm); il tridente offensivo potrà contare sulla presenza di Nzola che punta a chiudere sul podio nella classifica marcatori, ai suoi lati dovremmo vedere Gyasi e Verde e dunque andrà in panchina Shomurodov, arrivato a gennaio dalla Roma.

GLI 11 DI INZAGHI

Come detto Inzaghi potrebbe fare turnover per Spezia Inter: sono in dubbio Skriniar e Dimarco per problemi fisici (come loro anche Joaquin Correa), dunque è verosimile pensare che entrambi siano risparmiati per la trasferta del Do Dragao. A questo punto Darmian potrebbe scalare nel reparto difensivo a protezione di Onana, giocandosi la maglia con De Vrij per completare una linea che prevede Acerbi e Alessandro Bastoni; sulla corsia sinistra di centrocampo invece dovrebbe operare Gosens, con Dumfries che visto il cambio di posizione di Darmian sarebbe titolare sull’altro versante. In mezzo resta da valutare Brozovic: il croato dovrebbe comunque essere in campo per gestire la manovra dell’Inter, ai suoi lati le mezzali sarebbero Barella e Calhanoglu ma anche qui non sono da escludere sorprese, magari non la titolarità di Asllani ma l’inserimento di Mkhitaryan dal primo minuto. Davanti, Dzeko dovrebbe partire dalla panchina così da lasciare spazio a Romelu Lukaku, verso un posto da titolare invece Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Joao Moutinho; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Leonardo Semplici

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











