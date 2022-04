Probabili formazioni Spezia Inter/ Quote: turnover nerazzurro? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Spezia Inter ci accompagnano verso la prima partita della 33^ giornata di Serie A: allo stadio Alberto Picco si giocherà già questa sera un match che per i nerazzurri sarà un esame per capire se l’Inter possa essere davvero tornata la prima favorita per lo scudetto. Dopo la fondamentale vittoria di Torino i nerazzurri hanno battuto anche il Verona: i risultati sono tornati, il gioco è migliorato, la difesa è solida e anche l’attacco sembra avere superato l’astinenza. Il gioco però si è fatto difficile, i campioni in carica non possono perdere terreno.

Lo Spezia è quasi salvo, per la seconda stagione consecutiva: il pareggio contro l’Empoli ha consolidato ulteriormente la posizione in classifica, il grande ex Thiago Motta cercherà di raggiungere l’obiettivo il prima possibile, anche se oggi ciò significherebbe fare uno scherzo a Simone Inzaghi e soprattutto alla “sua” Inter. Tutto questo premesso, andiamo scoprire le ultime notizie sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Spezia Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Spezia Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nerazzurri ampiamente favoriti, il segno 2 è quotato a 1,30 mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta imposta le probabili formazioni di Spezia Inter con il consueto modulo 4-3-3 e non dovrebbe cambiare rispetto alle sue solite scelte. Tutta la rosa ligure è a disposizione, con la sola eccezione del lungodegente Leo Sena: per questo motivo dovremmo vedere Erlic e Nikolaou che come sempre proteggeranno il portiere Provedel nella coppia centrale, mentre sulle fasce laterali di difesa agiranno Amian a destra e Reca a sinistra.

A centrocampo c’è la conferma per il giovane polacco Kiwior, difensore centrale che Thiago Motta ha avanzato a fare il regista basso; poi Maggiore e Simone Bastoni dovrebbero operare come mezzali, e nel tridente offensivo a questo punto vedremmo Rey Manaj, che è un altro ex di questa partita, operare in collaborazione con Gyasi e Verde che si sistemeranno sulle corsie esterne e sono in vantaggio su Antiste e Agudelo, comunque quest’ultimo una buona alternativa ai titolari.

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Spezia Inter potrebbe fare turnover, ma naturalmente con cautela perché vincere è fondamentale. Prudenza per De Vrij, ci sarebbe quindi D’Ambrosio pronto a giocare da titolare sul centrodestra, con Skriniar spostato centralmente davanti ad Handanovic e Alessandro Bastoni che completerà la difesa. Sugli esterni ecco le possibili sorprese, con Darmian e Gosens che stavolta potrebbero essere favoriti rispetto a Dumfries e Perisic.

Meno novità in mezzo al campo per l’Inter, perché avremo Barella e Calhanoglu a giocare come mezzali, con Brozovic che è il reale insostituibile nella formazione nerazzurra e dunque sarà regolarmente in campo come playmaker di centrocampo. Davanti sperano Joaquin Correa e Alexis Sanchez, soprattutto il primo potrebbe far riposare Dzeko e affiancare Lautaro Martinez, che è reduce dal turno di squalifica contro il Verona.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, L. Martinez. All. Inzaghi.

