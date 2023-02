Probabili formazioni Spezia Juventus/ Diretta tv: Bremer è squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: CHI GIOCA AL PICCO?

Parliamo delle probabili formazioni di Spezia Juventus per introdurci alla partita che va in scena alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio, ed è valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Lo Spezia adesso rischia grosso: rimontato dall’Empoli al Castellani, ha perso una bella occasione per allungare sulla zona retrocessione e il Verona, che ha decisamente cambiato passo, si trova a soli due punti di distanza minacciando di formare uno scenario diverso per Luca Gotti, che anche questa domenica non potrà che andare a caccia della vittoria.

La Juventus, reduce dall’esordio in Europa League contro il Nantes, sa bene di non poter perdere terreno: condizionata dai 15 punti di penalizzazione, si è rilanciata battendo di misura la Fiorentina ma la montagna da scalare è enorme, e inoltre il caos delle plusvalenze potrebbe portare altre spiacevoli novità. In attesa di scoprirlo proviamo come sempre ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco del Picco, e dunque prendiamoci un po’ di tempo per leggere le probabili formazioni di Spezia Juventus.

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Juventus sarà trasmessa sul canale Zona DAZN: lo trovate al numero 214 del decoder di Sky, e dunque sarà un appuntamento disponibile anche per gli abbonati alla televisione satellitare che però, in aggiunta, possiedano anche un abbonamento alla stessa DAZN. In alternativa ovviamente gli abbonati DAZN, piattaforma che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione della Serie A di calcio, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, seguendo la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

LE SCELTE DI GOTTI

Anche in Spezia Juventus Gotti deve fare i conti con qualche giocatore infortunato: il modulo resta il 3-5-2 con Dragowski che ovviamente andrà in porta, davanti a lui l’ex (tecnicamente) Caldara sarà posizionato al centro di una difesa che prevede anche Amian e Nikolaou. Gyasi per necessità dovrebbe tornare a ricoprire quel ruolo di esterno tattico che Thiago Motta gli aveva cucito addosso nel corso della passata stagione; lui sarà a destra, Reca come sempre a sinistra e allora in mezzo vedremo Bourabia disimpegnarsi nel consueto ruolo di regista basso, con due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Ampadu e Agudelo. In attacco è sempre pesante l’assenza di Nzola, che si è fermato sul più bello dopo aver segnato 9 gol in campionato; l’ex Trapani manca ma nel frattempo si spera che Verde, doppietta all’Empoli, salga di colpi trascinando una squadra che a gennaio ha prelevato dalla Roma Shomurodov, anche oggi l’uzbeko dovrebbe essere titolare davanti.

GLI 11 DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe invece confermare il 3-4-3 per Spezia Juventus: la tegola è la squalifica di Bremer, Bonucci dovrebbe essere in panchina ma non ancora pronto per fare il titolare, dunque spazio a Gatti che dovrebbe prendersi la posizione centrale in difesa (davanti a Szczesny) con la conferma degli altri due brasiliani Danilo e Alex Sandro, quest’ultimo ormai stabilmente nei tre del reparto arretrato. Sulla corsia destra Cuadrado dovrebbe scalzare De Sciglio e giocare titolare; sull’altro versante del campo conferma per Kostic che sta crescendo sempre più, in mezzo invece avremo il consueto ballottaggio, con questo modulo, tra Rabiot e Fagioli con il francese che parte favorito e dunque dovrebbe affiancare il playmaker Locatelli. Poi, appunto, il tridente: da capire chi tra Federico Chiesa e Di Maria partirà a destra e chi a sinistra, i due comunque possono agilmente scambiarsi la posizione e faranno comunque compagnia a Vlahovic, a caccia della giusta continuità di rendimento e realizzazioni dopo il lungo infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Luca Gotti

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











