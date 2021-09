Probabili formazioni Spezia Juventus/ Diretta tv: chance per Perin e Kean (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: CHI GIOCA AL PICCO?

Con le probabili formazioni di Spezia Juventus iniziamo a parlare della partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 22 settembre, valida per la 5^ giornata di Serie A 2021-2022: primo turno infrasettimanale con l’acqua alla gola per i bianconeri, che da ben 60 anni non iniziavano così male un campionato e, fermati anche dal Milan in casa, dopo quattro turni hanno incamerato la miseria di 2 punti non riuscendo ancora a vincere. Chiaramente, Massimiliano Allegri non può più permettersi un singolo passo falso, e di certo non al Picco dove pure l’avversaria è agguerrita e soprattutto arriva a questo appuntamento con il morale alto.

Diretta/ Venezia Spezia (risultato finale 1-2): rete di Bourabia nel recupero!

La vittoria di Venezia è giunta all’ultimo respiro, è stata la prima in Serie A per Thiago Motta e ha mosso in maniera sensibile la classifica, ora dunque un colpo contro la Juventus in difficoltà sarebbe manna dal cielo per i liguri. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente in questo modo; mentre aspettiamo che arrivi il giorno della partita, proviamo a fare qualche valutazione circa le potenziali scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Spezia Juventus.

DIRETTA/ Spezia Udinese (risultato finale 0-1): decide Samardzic!

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Juventus non sarà disponibile: questa partita di Serie A infatti è un’esclusiva assoluta di DAZN, il broadcaster ufficiale che – almeno per il momento – fornisce a Sky Sport tre gare per turno in coabitazione. Non questa però, e dunque solo i clienti DAZN potranno assistere al match del Picco: sarà una visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

GLI 11 DI MOTTA

Diretta/ Lazio Spezia (risultato finale 6-1): Luis Alberto "mago", goleada per Sarri

Thiago Motta ha nuovamente perso Erlic, dunque nelle probabili formazioni di Spezia Juventus vedremo presumibilmente Hristov fare coppia al centro della difesa con Nikolaou; a destra agirà Ferrer, a sinistra possibile che venga dirottato Simone Bastoni. Sarebbe un modo per fare un po’ di turnover, lasciando in panchina l’ottimo Amian che ha bisogno di rifiatare; vedremo perchè comunque le soluzioni a disposizione di Thiago Motta ci sono. Anche a centrocampo, dove il matchwinner del Penzo Bourabia potrebbe partire dall’inizio; con lui agirebbero eventualmente Kovalenko e Jacopo Sala, che verrebbe confermato in un ruolo di playmaker basso molto interessante. Nel tridente avanzato ci aspettiamo invece la conferma per Gyasi come esterno a sinistra; da valutare invece Verde come secondo laterale, potrebbe infatti arrivare il momento di una maglia per Rey Manaj che agirebbe al fianco di Nzola, che spinge per il rientro in campo – condizioni fisiche permettendo – e potrebbe prendere il posto di Antiste come prima punta.

LE SCELTE DI ALLEGRI

La sensazione è che anche per le probabili formazioni di Spezia Juventus Allegri voglia insistere con il 4-4-2, che diventa poi 3-5-2 in fase offensiva: sicuro il cambio De Ligt per Chiellini al centro della difesa (confermato Bonucci), sulle corsie laterali dovremmo avere Cuadrado come terzino destro e Alex Sandro confermato sull’altro versante, mentre attenzione al ruolo di portiere con Szczesny che potrebbe lasciare spazio a Perin. Quasi certamente, a centrocampo rivedremo titolare Federico Chiesa: il figlio d’arte inizierebbe come esterno destro, dall’altra parte il ballottaggio riguarderebbe McKennie (favorito anche per una questione di equilibrio) e Kulusevski, con lo svedese titolare il già citato Chiesa potrebbe essere dirottato sulla corsia mancina mentre in mezzo restano in vantaggio Locatelli e Bentancur. Anche davanti ci si prepara al turnover: nonostante 3 gol nelle ultime tre partite potrebbe rimanere fuori Morata, questa dunque sarebbe l’occasione per vedere titolare Kean, con la maglia bianconera, dopo oltre due anni. A far compagnia al prodotto del vivaio sarebbe inevitabilmente Dybala.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Bourabia, J. Sala, Kovalenko; Manaj, Nzola, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; F. Chiesa, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA