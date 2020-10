Probabili formazioni Spezia Juventus/ Diretta tv, Pirlo ancora privo di Ronaldo

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: CHI GIOCHERÀ?

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Spezia Juventus, sfida per la 6^ giornata di Serie A che avrà inizio solo domani alle ore 15.00 tra le mura del Dino Manuzzi di Cesena. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Andrea Pirlo per questa sfida, che non si annuncia certo facile per la Vecchia Signora. In casa dei bianconeri piemontesi è sempre allarme infortuni: molti giocatori sono indisponibili e alcuni acciaccati, come Bonucci e Chiellini potrebbero anche non essere schierati domani pomeriggio in via precauzionale (già in settimana gli attende un nuovo turno di Champions League). Sarà difficile dunque per il tecnico fare le giuste valutazioni, e ci attendiamo non poche sorprese anche a livello di modulo. Sempre tante assenze ma meno dubbi per Italiano e il suo Spezia: i liguri vogliono tentare il miracolo, rinfrancati dal buon 2-0 inferto al Cittadella in settimana in Coppa Italia e sono pronti a un match molto duro. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Spezia Juventus.

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Juventus sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Spezia Juventus che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

LE MOSSE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Spezia e Juventus, pure Vincenzo Italiano ha diverse assenze a cui porre domani rimedio: i ballottaggi in corso pure alla vigilia del grande match di Serie A non sono poi tanti. Fissato il 4-3-3 ecco che lo Spezia domani pomeriggio dovrebbe affidarsi a Provedel tra i pali, con Ferrer, Terzi, Chabot e Marchizza confermati dal primo minuto in difesa: pure rimangono a disposizione in panchina per la difesa Vignali e Dell’Orco. Pronti poi a centrocampo Ricci, Agoume e Bartolomei, ma qui i primi due rischiano anche il posto in favore di Maggiore e Agudelo. Sono pochi dubbi per Italiano anche in attacco: qui infatti non dubitano della loro maglia da titolare sia Gyasi che Nzola e solo Verde rimane un po’ in bilico con Farias.

LE SCELTE DI PIRLO

Come dicevamo prima, sono ancora pesanti assenze in casa della Vecchia Signora e con diversi titolari acciaccati, non è facile immaginare quali saranno le mosse di Andrea Pirlo. Previsto che Bonucci e Chiellini potrebbero non essere ancora della partita, ecco che il tecnico bresciano dovrebbe dare vita al 4-4-2 domani a Cesena, con una difesa a 4 dove Demiral e Danilo saranno i centrali e il duo Cuadrado-Frabotta si adatterà sull’esterno. A centrocampo saranno maglie consegnate per Chiesa e Kulusesvki, che si collocheranno sull’esterno per dare un orientamento più offensivo al reparto: al centro sicuro della maglia da titolare Arthur, mentre McKennie rimane in dubbio con Bentancur. In attacco, senza Cristiano Ronaldo, sarà spazio dal primo minuto per Dybala e Morata.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Agoume, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Nzola, Verde All. Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata All. Pirlo



