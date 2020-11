Probabili formazioni Spezia Juventus/ Quote: Pirlo ha molti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Spezia Juventus cosa ci possono dire circa questa partita che è una sfida degli opposti? Alle ore 15.00 infatti si affronteranno per la sesta giornata di Serie A i liguri debuttanti nella massima categoria e la squadra campione d’Italia in carica, eppure fatte le debite proporzioni l’inizio di stagione sta sorridendo di più allo Spezia. I liguri hanno cinque punti e arrivano dalla vittoria sfiorata sul campo del Parma, un pareggio comunque con molte indicazioni positive per Vincenzo Italiano a differenza di quello ottenuto dalla Juventus di Andrea Pirlo contro il Verona. In campionato una sola partita vinta sul campo, poi la battuta d’arresto contro il Barcellona: la Juventus oggi può solo vincere. Tutto questo considerato, ecco perché è importante cercare di scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Spezia Juventus a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Spezia Juventus secondo le quote dell’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli ospiti, il segno 2 è quotato a 1,37 mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dello Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

LE SCELTE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Spezia Juventus, ecco che Vincenzo Italiano sta preparando la sfida alla Vecchia Signora con il modulo 4-3-3 e un paio di dubbi ancora da sciogliere. In difesa dovrebbe essere tutto chiaro e collochiamo allora Ferrer, Chabot, Terzi e Marchizza da destra a sinistra davanti a Provedel nella retroguardia a quattro dello Spezia. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi su Ricci come perno centrale e sul giovane talento Pobega, mentre la terza maglia da titolare è contesa da Bartolomei e Deiola proprio come nel tridente d’attacco spezzino c’è ancora un dubbio, dal momento che Agudelo e Verde si contendono l’ultimo posto disponibile ai fianchi di Nzola e Gyasi nel reparto offensivo dello Spezia.

LE MOSSE DI PIRLO

Certamente ci sono più dubbi per Andrea Pirlo nelle probabili formazioni di Spezia Juventus. Chiellini e Bonucci sono sulla via del recupero, ma consideriamo più probabile ancora una coppia Demiral-Danilo davanti a Szczesny, con Cuadrado terzino destro e spazio ancora per Frabotta a sinistra. Il centrocampo è il reparto che desta più preoccupazioni: dovrebbe essere certo Kulusevski a destra, sull’altra fascia invece si giocano il posto Chiesa e Ramsey così come McKennie prova a soffiare a Bentancur la maglia al fianco di Arthur nel cuore di una mediana che deve ancora ingranare. Non dovrebbero invece esserci dubbi in attacco, con Morata e Dybala a fare coppia e attesa soprattutto per la Joya, chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione sotto tono.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano.

A disposizione: Krapikas, Rafael, Bastoni, Dell’Orco, Vignali, Mora, Agoume, Estevez, Deiola, Farias, Verde, Piccoli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Dybala. All. Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Bonucci, McKennie, Peeters, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Portanova, Vrioni, Rafia.



