Probabili formazioni Spezia Juventus/ Quote: tre dubbi per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Spezia Juventus ci avviciniamo alla partita della quinta giornata di Serie A che vedrà clamorosamente i padroni di casa liguri di Thiago Motta davanti in classifica ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Colpa evidentemente del pessimo avvio della Juventus, che ha appena 2 punti: il pareggio contro il Milan è comunque stato positivo, ma adesso per la Vecchia Signora è obbligatorio vincere, perché al momento la Juventus sarebbe addirittura in zona retrocessione, un dato che non necessita di ulteriori commenti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS/ Diretta tv, il ballottaggio è tra Kean e Morata

Lo Spezia dunque è davanti alla Juventus soprattutto grazie alla preziosa vittoria di domenica sul campo del Venezia, punti naturalmente pesanti nella corsa verso la salvezza. Oggi volendo scherzare si potrebbe dire che sulla carta è un’altra sfida salvezza, naturalmente l’esame sarà durissimo per lo Spezia che però non ha nulla da perdere. Gli spunti non mancano, andiamo allora a scoprire le ultime notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Spezia Juventus.

Diretta/ Venezia Spezia (risultato finale 1-2): rete di Bourabia nel recupero!

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Spezia Juventus in base alle quote dell’agenzia Snai. Sono favoriti gli ospiti e il segno 2 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga dello Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

LE MOSSE DI MOTTA

Nelle probabili formazioni di Spezia Juventus, ecco che l’allenatore di casa Thiago Motta dovrebbe proporre un modulo 4-3-3, almeno sulla carta dunque piuttosto offensivo. Le idee di Thiago Motta sembrano già essere abbastanza chiare, dunque proviamo a disegnare il possibile undici titolare. In porta Zoet; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe vedere in campo da destra a sinistra Ferrer, Erlic, Nikolaou e Bastoni.

DIRETTA/ Spezia Udinese (risultato finale 0-1): decide Samardzic!

A centrocampo i tre titolari dello Spezia potrebbero essere Kovalenko, Bourabia (eroe della vittoria contro il Venezia) e Maggiore, un perno dello Spezia già l’anno scorso. Infine, il tridente offensivo che dovrà provare a mettere paura alla Juventus sarà formato da Verde a destra, Antiste come punta centrale e Gyasi nei panni di ala sinistra.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, ci sono diversi elementi interessanti nelle probabili formazioni di Spezia Juventus. I dubbi sono tanti, tenendo anche conto del turnover: in porta dovremmo comunque vedere Szczesny, davanti a lui Chiellini, Bonucci e De Ligt sono in tre per due maglie mentre i terzini dovrebbero essere Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, tenuto conto del modulo 4-4-2 che dovrebbe essere il riferimento tattico.

Altra linea a quattro dunque pure a centrocampo per la Juventus, lo potremmo disegnare con Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Chiesa da destra a sinistra, anche se l’ex Fiorentina reduce da problemi fisici è ancora in ballottaggio con Kulusevski. Infine un dilemma per Allegri anche in attacco, dove Kean e Morata si contendono la maglia da titolare al fianco di Dybala nel tandem offensivo.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All. Motta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Dybala. All. Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA