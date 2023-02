Probabili formazioni Spezia Juventus/ Quote: Vlahovic o Kean? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Spezia Juventus ci accompagnano verso la partita di oggi allo stadio Alberto Picco, naturalmente per la ventitreesima giornata di Serie A. Mettiamo in primo piano lo Spezia, che in settimana ha deciso di esonerare l’allenatore Luca Gotti affidandosi per ora al suo ex vice Fabrizio Lorieri. Settimana scorso lo Spezia aveva sfiorato la vittoria sull’Empoli al Castellani, ma il pareggio in extremis è stato un’occasione persa per allungare sulla zona retrocessione, soprattutto perché il Verona ha decisamente cambiato passo minacciando soprattutto chi è quartultimo, cioè proprio i liguri.

Video/ Empoli Spezia (2-2) gol e highlights: punto in rimonta per i toscani!

La Juventus di Massimiliano Allegri è invece reduce dall’esordio con pareggio casalingo in Europa League contro il Nantes, la Coppa potrebbe avere la priorità sul campionato dove c’è la pesantissima zavorra dei 15 punti di penalizzazione, ma naturalmente la Vecchia Signora non può snobbare la Serie A, dove la Juventus si è rilanciata battendo di misura la Fiorentina. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Spezia Juventus.

Diretta/ Empoli Spezia (risultato finale 2-2): rimonta toscana!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Spezia Juventus in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti sono naturalmente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,90 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

LE SCELTE DI LORIERI

Naturalmente nelle probabili formazioni di Spezia Juventus dobbiamo tenere conto del cambio in panchina per i liguri, anche se Fabrizio Lorieri era il vice di Luca Gotti e le scelte dovranno fare i conti soprattutto con qualche giocatore infortunato: il modulo resta il 3-5-2 con Dragowski in porta, davanti a lui Caldara guiderà la difesa a tre completata da Amian e Nikolaou. Gyasi per necessità dovrebbe tornare a ricoprire quel ruolo di esterno tattico di centrocampo a destra, con Reca invece a sinistra, mentre in mezzo al campo vedremo per lo Spezia il regista Bourabia affiancato dalle mezzali Ampadu e Agudelo. In attacco sta recuperando Nzola, che si è fermato dopo aver segnato 9 gol in campionato, quindi si punta su Verde, reduce dalla doppietta contro l’Empoli, affiancato dal nuovo acquisto Shomurodov.

Diretta/ Spezia Napoli (risultato finale 0-3): Kvaratskhelia-Osimhen, altro trionfo!

LE MOSSE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe invece confermare il 3-4-3 nelle probabili formazioni di Spezia Juventus: la squalifica di Bremer potrebbe rilanciare Bonucci, ma indichiamo Gatti come titolare in posizione centrale in difesa davanti a Szczesny, con la conferma degli altri due brasiliani Danilo e Alex Sandro. Passando a centrocampo, sulla fascia destra Cuadrado dovrebbe scalzare De Sciglio, mentre a sinistra ci aspettiamo la conferma per Kostic, che sta crescendo, in mezzo ecco il consueto ballottaggio tra Rabiot e Fagioli con il francese che parte favorito per affiancare il regista Locatelli. Nel tridente è da capire chi tra Chiesa e Di Maria partirà a destra e chi a sinistra, i due comunque possono agilmente scambiarsi la posizione e saranno comunque titolari al fianco della prima punta, Vlahovic oppure Kean se mister Allegri dovesse fare turnover.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Lorieri.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA