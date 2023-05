PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN/ Diretta tv: Bennacer grande assente in mezzo

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Spezia Milan non portano buone notizie per Leonardo Semplici e i problemi per i liguri sono particolarmente evidenti a centrocampo, dove lo Spezia ha alcune assenze di spicco come ad esempio Agudelo che è squalificato oppure Simone Bastoni. La squadra ligure dovrebbe essere disposta con il 4-3-3: Ampadu scalerà al centro della difesa mentre in mezzo al campo il playmaker potrebbe essere Bourabia, affiancato da Ekdal e Esposito, sono giocatori tutti con caratteristiche simili ma bisogna fare di necessità virtù. Il detto d’altronde si potrebbe applicare anche a Stefano Pioli, che nel derby di mercoledì sera ha visto l’infortunio di Bennacer, oltre alla sconfitta dei suoi ragazzi.

I titolari per comporre la coppia centrale nel reparto di centrocampo sono innanzitutto Vranckx (che avrà una nuova chance di mettersi in mostra) e magari Krunic, chiamato a uno sforzo supplementare per far riposare almeno Tonali, che dovrà provare ad accendere la luce rossonera nel tentativo di rimonta nel derby di ritorno di Champions League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Spezia Milan per presentare la delicata partita di domani pomeriggio allo stadio Alberto Picco per la trentacinquesima giornata di Serie A. Lo Spezia di Leonardo Semplici ha perso anche a Cremona, uno stop molto pesante per i liguri, che ora si ritrovano in zona retrocessione con tre punti da recuperare al Verona. Lo Spezia è in crisi da tempo, tanto che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato: affrontare il Milan non induce a grande ottimismo, anche se potrebbe approfittare del calendario rossonero…

Nella scorsa giornata di campionato i rossoneri hanno battuto la Lazio, ma l’attenzione per la rincorsa al quarto posto in classifica deve naturalmente convivere con l’EuroDerby nella semifinale di Champions League: Stefano Pioli vuole vincere al Picco in questo turno sulla carta piuttosto favorevole, ma naturalmente deve anche gestire le energie dei suoi ragazzi verso il match di martedì, tenendo conto che il Milan spesso ha deluso quando i rossoneri hanno provato a fare un turnover ampio. Tutto questo premesso, è allora facile capire perché sia molto importante analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spezia Milan.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

LE MOSSE DI SEMPLICI

Le probabili formazioni di Spezia Milan onestamente non portano buone notizie per Leonardo Semplici: Agudelo è squalificato e si aggiunge alla lunga lista di indisponibili tra cui Bastoni, Holm, Sala e il figlio d’arte Daniel Maldini. La squadra ligure dovrebbe essere disposta con il 4-3-3: Ampadu scala ancora al centro della difesa con Nikolaou davanti a Dragowski, mentre Amian sarà il terzino destro e Reca dovrebbe operare sulla corsia mancina. In mezzo al campo il playmaker potrebbe essere Bourabia, affiancato da Ekdal e Esposito. Nel tridente offensivo almeno una buona notizia, perché Nzola dovrebbe agire da prima punta, con Gyasi a destra, mentre a sinistra Verde dovrebbe vincere la concorrenza di Piccoli e Shomurodov.

LE SCELTE DI PIOLI

Anche Stefano Pioli ha uno squalificato, cioè Thiaw; nelle probabili formazioni di Spezia Milan comunque potrebbe incidere soprattutto il turnover in vista della Champions League. I titolari ci sarebbero comunque in difesa, con Maignan portiere più Calabria e Theo Hernandez terzini; Kalulu e Tomori sono favoriti per comporre la coppia centrale nel reparto arretrato. facendo riposare almeno Kjaer. A centrocampo possibile spazio per Vranckx; insieme a lui potrebbe giocare Krunic, dunque riposo per Tonali mentre Bennacer è out, perchè potrebbe esserci De Ketelaere trequartista; sulle corsie esterne Junior Messias o Saelemaekers a destra, Brahim Diaz a sinistra per risparmiare in ogni caso Rafael Leao. Il centravanti potrebbe essere Rebic o Origi, così riposa anche Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. All. Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Vranckx; Messias, De Ketelaere, Brahim Diaz; Rebic. All. Pioli.











