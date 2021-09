Probabili formazioni Spezia Milan/ Diretta tv, solo conferme per Motta al Picco!

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio per le probabili formazioni di Spezia Milan, sfida della 6^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani alle ore 15.00 tra le mura del Picco. Dopo il KO rimediato con la Juventus per un nulla, ecco che Thiago Motta approda a un altro banco di prova complicatissimo come è quello di domani pomeriggio: inevitabile pensare dunque che il tecnico possa optare per il sesto turno di Serie A per i suoi titolari, anche se il riposo tra una giornata e l’altra è stato ben poco. Per tentare l’impresa contro i primi della classe, Motta non può lascia nulla di intentato e i suoi giocatori lo sanno bene.

Da valutare invece le mosse di Pioli, allenatore del Milan, che pure ancora conta un buon numero di giocatori assenti a Milanello. Pure non scordiamo che il Diavolo arriva si da una bella vittoria contro il Venezia, ma ha comunque necessità di vincere domani e di convincere ancor di più la prossima settimana, nella sfida di coppa contro l’Atletico Madrid: non sono giorni semplici per i rossoneri e Pioli. Vedremo quali saranno le sue mosse per le probabili formazioni di Spezia Milan.

SPEZIA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Milan domani pomeriggio sarà soltanto su DAZN: non sarà dunque una trasmissione televisiva in senso stretto, perché la piattaforma fornisce la visione degli eventi in diretta streaming video, o eventualmente con una smart tv dotata di connessione a internet. Naturalmente bisognerà essere abbonati al servizio; ricordiamo che DAZN è diventato il broadcaster ufficiale della Serie A per questa stagione, a Sky sono rimaste tre partite per turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

LE MOSSE DI MOTTA

Come abbiamo accennato prima, è facile che per le probabili formazioni di Spezia Milan, Motta confermi gran parte dell’11 che ha quasi messo in scacco la Juventus pochi giorni fa: il rivale di domani chiede solo il meglio dai bianconeri. Fissato il 4-2-3-1 di partenza, ecco che domani avremo ancora in difesa Amian e Bastoni sull’esterno del reparto e al centro Nikolaou e Hristov, visto che ancora Reca e Erlic sono indisponibili. Per il centrocampo, mancano Sena, ecco che saranno Ferrer e Bourabia a fare da cerniera, con Maggiore che sarà il favorito per la maglia da titolare sulla trequarti. E’ poi ballottaggio tra Antiste (fresco di gol con i bianconeri) e Nzola per l’attacco: in ogni caso Verde e Gyasi dovrebbero essere i favoriti sull’esterno dello schieramento.

LE SCELTE DI PIOLI

Qualche dubbio in più si accende invece nella metà campo rossonera con Pioli che deve fare i conti, sia con gli acciaccati, che con un calendario davvero fittissimo di impegni. Fissato il consumo 4-2-3-1 per la sfida di domani, ecco che avremo ancora Maignan tra i pali, con in difesa ancora il capitano Romagnoli, questa volta affiancato da Tomori (Kjaer acciaccato, riposerà): indispensabile Theo Hernandez in corsia, compagnato da Kalulu. A centrocampo non è da escludere che si riproponga il duo Tonali-Bennacer, con Kessie comunque pronto in panchina: sarà al solito Brahim Diaz il titolare sulla linea della trequarti. Con Giroud in dubbio, ecco che poi in attacco dovrete essere nuova maglia da titolare per Ante Rebic: al suo fianco avremo Leao e Saelemaekers, pur con Florenzi a disposizione.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. All. Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebic. All. Pioli



