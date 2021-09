Probabili formazioni Spezia Milan/ Quote: sarà turnover per Pioli?

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Spezia Milan ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio allo stadio Picco della città ligure aprirà il programma della sesta giornata di Serie A. Una sfida sulla carta nettamente favorevole al Milan di Stefano Pioli, anche se lo Spezia di Thiago Motta ha già messo paura alla Juventus mercoledì e adesso ci riproverà, per bissare l’impresa già riuscita contro il Milan nello scorso campionato.

Probabili formazioni Spezia Milan/ Diretta tv, solo conferme per Motta al Picco!

I rossoneri ricordano bene quella batosta e vorranno vendicarla, per sfruttare nel migliore dei modi un doppio turno agevole, cominciato mercoledì sera con la vittoria casalinga contro il Venezia per 2-0. Il Milan dunque è chiamato alla vittoria, ma sa che il Picco può essere insidioso. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le ultime notizie circa moduli e titolari nelle probabili formazioni di Spezia Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Spezia Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti gli ospiti e il segno 2 di conseguenza è quotato a 1,48. Si sale poi di parecchio già in caso di segno X per il pareggio (4,50) e fino a ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dello Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

LE MOSSE DI MOTTA

Nelle probabili formazioni di Spezia Milan, ecco che l’allenatore di casa Thiago Motta sul piano tattico potrebbe confermare il 4-2-3-1 già visto all’opera contro la Juventus. Tuttavia, come centravanti potrebbe essere rilanciato Nzola al posto di Antiste, mentre alle sue spalle potrebbe essere confermato il trio di trequartisti composto da Verde, Maggiore e Gyasi in appoggio alla prima punta.

In mediana dovremmo vedere il tandem composto da Ferrer e Bourabia, mentre per quanto riguarda la difesa dello Spezia sembra essere tutto chiaro: Hristov affiancherà Nikolaou al centro, mentre Amian a destra e Bastoni a sinistra agiranno da terzini per completare il quartetto davanti al portiere Zoet. Bisogna tenere conto che nello Spezia saranno assenti diversi giocatori, non il massimo quando devi sfidare il Milan.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, ecco invece che le probabili formazioni di Spezia Milan potrebbero riservarci il turnover per Stefano Pioli, considerando che il periodo è molto fitto e settimana prossima sarà tosta. In attacco va verso la conferma Rebic come centravanti visto che per i numeri 9 Ibra e Giroud resta cautela, mentre sulla trequarti Saelemaekers potrebbe essere preferito a Florenzi a destra, accanto a Brahim Díaz in posizione centrale e Rafael Leão a sinistra.

Sulla mediana si rivedrà Kessié assieme a Tonali, la coppia almeno sulla carta migliore possibile in questo momento. Quanto alla difesa, ecco che a destra vedremo Kalulu che ricoprirà ancora il ruolo di terzino, con Tomori e Romagnoli centrali e naturalmente Theo Hernández a sinistra per completare il quartetto della retroguardia davanti al connazionale Maignan.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.

