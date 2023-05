PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN/ Quote: Esposito vs Vranckx, giovani in mediana

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: IL DUELLO

Scegliamo un duello “di nicchia” a centrocampo per le probabili formazioni di Spezia Milan. Per i padroni di casa liguri scegliamo infatti il classe 2000 Salvatore Esposito, che sentirà aria di derby essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter, come d’altronde anche i suoi due fratelli minori Sebastiano (che ha anche segnato con la prima squadra nerazzurra) e Francesco Pio. Il primogenito Salvatore Esposito è di proprietà della Spal, ma a gennaio 2023 è arrivato in prestito allo Spezia e oggi dovrebbe essere titolare nel centrocampo ligure.

Potrebbe essere lo stesso anche per un giocatore ancora più giovane di lui, cioè il belga classe 2002 del Milan Aster Vranckx, arrivato in rossonero nella scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dai tedeschi del Wolfsburg. Di spazio non ne ha avuto moltissimo, ma dieci presenze fra campionato e Champions League non sono comunque da disprezzare per un ragazzo di 20 anni: il problema semmai è che il Milan spesso ha avuto delusioni quando ha provato a schierare le seconde linee per far rifiatare i titolari del Diavolo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA AL PICCO?

Le probabili formazioni di Spezia Milan ci avvicinano alla delicata partita del Picco, in programma alle ore 18:00 di sabato 13 maggio: nella 35^ giornata di Serie A 2022-2023 le due squadre hanno bisogno di una vittoria per inseguire i loro obiettivi. Lo Spezia ha perso anche a Cremona: il ko nella sfida salvezza ha messo i liguri in zona retrocessione con 3 punti da recuperare al Verona, la squadra è in crisi da tempo e in questo momento è la principale indiziata ad accompagnare la Sampdoria in Serie B, anche se ovviamente le speranze sono ancora aperte.

Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri hanno battuto la Lazio e poi hanno affrontato l’andata della semifinale di Champions League: al netto della possibile gloria europea, il quarto posto da raggiungere in campionato appare ancora più importante e, essendo a 2 punti che vanno recuperati, Stefano Pioli vuole vincere al Picco. Vedremo dunque quello che succederà sul terreno di gioco, intanto però possiamo già fare le nostre rapide considerazioni circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Spezia Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Spezia Milan possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 35^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,55 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,90 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

I DUBBI DI SEMPLICI

Spezia Milan non inizia bene per Leonardo Semplici: Agudelo è squalificato e si aggiunge alla lunga lista di indisponibili tra cui Simone Bastoni, Holm, Sala e Daniel Maldini, che all’andata aveva segnato un gol davvero simbolico davanti a papà Paolo. La squadra ligure dovrebbe essere disposta con il 4-3-3: Ampadu scala ancora al centro della difesa per fare compagnia a Nikolaou, Amian sarà il terzino destro mentre Reca dovrebbe operare sulla corsia opposta con Dragowski ovviamente a difendere la porta. In mezzo al campo potrebbero di fatto giocare tre playmaker: quello centrale sarebbe Bourabia ma a dargli una mano sarebbero Ekdal e Salvatore Esposito, entrambi con le capacità di far girare la squadra e magari rinunciando a un po’ di interdizione. Nel tridente offensivo Nzola dovrebbe agire da prima punta; Gyasi a questo punto si prenderà la maglia a destra, sull’altro versante Verde dovrebbe vincere la concorrenza di Piccoli e Shomurodov.

GLI 11 DI PIOLI

Anche Pioli ha uno squalificato che è Thiaw; al netto dell’importanza di questa partita il tecnico di Parma potrebbe comunque fare turnover in vista della Champions League, anche perché con le piccole è sempre stato così pur con risultati poco soddisfacenti. I titolari ci sarebbero comunque in difesa, con Maignan portiere e due terzini che saranno Calabria e Theo Hernandez; Kalulu e Tomori sono favoriti per comporre la coppia centrale nel reparto arretrato. Poi, a centrocampo, possibile spazio per Vranckx; insieme a lui potrebbe giocare Krunic, e dunque né Tonali né tantomeno Bennacer sarebbero in campo dal primo minuto. Rivedremmo anche De Ketelaere nella posizione di trequartista; sulle corsie esterne Junior Messias o Saelemaekers a destra, Brahim Diaz opererebbe sul fianco mancino. Anche il ruolo di centravanti sarebbe coperto da una seconda linea: il dubbio è tra Rebic e Origi con il croato che stavolta appare leggermente favorito, Giroud comunque dovrebbe avere un turno di riposo ma vedremo se sarà effettivamente così…

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Sa. Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Leonardo Semplici

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Vranckx; Messias, De Ketelaere, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli











