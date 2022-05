Probabili formazioni Spezia Napoli/ Diretta tv: ancora dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Spezia Napoli andiamo a scoprire le scelte di Thiago Motta e Spalletti verso la partita che domani all’ora di pranzo aprirà la domenica della 38^ giornata di Serie A. Non c’è più nulla di concreto in palio, i padroni di casa liguri potranno festeggiare la salvezza che hanno meritatamente raggiunto con una giornata d’anticipo andando a vincere settimana scorsa a Udine, coronando un’impresa che lo Spezia ha completato smentendo i pronostici di inizio campionato.

Anche il Napoli tutto sommato può festeggiare: l’obiettivo era tornare in Champions League e i partenopei ci sono riusciti con enorme anticipo. Inutile ormai pensare a quello che avrebbe potuto essere e non è stato anche per sconfitte inopinate come quella all’andata proprio contro lo Spezia. Ora si può solo chiudere con il sorriso, completando la striscia di vittorie cominciata dopo lo scivolone ad Empoli. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spezia Napoli.

DIRETTA SPEZIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Spezia Napoli sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, come sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, di conseguenza sarà una diretta tv solo su televisori dotati di connessione Internet – e naturalmente di abbonamento DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Nelle probabili formazioni di Spezia Napoli, ecco che Thiago Motta dovrebbe scegliere come modulo il 4-2-3-1, con questi possibili titolari: Provedel in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Amian favorito su Ferrer, poi Erlic, Nikolaou e il giovane Bertola, una ribalta meritata e anche agevolata dalle assenze di Reca e Bastoni; in mediana spazio alla coppia formata da Maggiore e Kiwior; infine il reparto d’attacco, che sarà privo dello squalificato Gyasi, vede ancora diversa incertezza: ipotizziamo Verde, Kovalenko e Agudelo sulla trequarti, ma sono in corsa anche Salcedo e Sala per giocare alle spalle del centravanti Manaj.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Modulo 4-2-3-1 anche per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Spezia Napoli: in porta naturalmente ci sarà Ospina (anche se all’ultima giornata ecco che non è da escludere del tutto Meret) e ci aspettiamo poche novità anche nella difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui da destra a sinistra; in mediana Fabian Ruiz, al suo fianco ballottaggio con Zambo Anguissa favorito su Lobotka; Politano ala destra, mentre Mertens e Zielinski si contendono il posto da trequartista centrale e sulla sinistra ecco l’ultima presenza di capitan Insigne; infine, Osimhen sarà naturalmente il centravanti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Agudelo; Manaj. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Zambo Anguissa; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.











