Probabili formazioni Spezia Napoli/ Diretta tv: emergenza per Gotti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Spezia Napoli presentiamo le notizie alla vigilia circa le mosse di Luca Gotti e Luciano Spalletti in vista della partita di Serie A in programma all’ora di pranzo della domenica nella città ligure. Per lo Spezia ovviamente il compito si annuncia difficilissimo: la compagine di mister Gotti arriva dalla sconfitta sul campo del Bologna e occupa una posizione a dir poco scomoda, perché il quartultimo posto in classifica è naturalmente quello messo nel mirino dalle ultime tre, che al momento sarebbero condannate alla retrocessione.

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, ma fare risultato contro il Napoli non sarà affatto facile: i partenopei di mister Spalletti hanno vinto anche contro la Roma, sono reduci da quindici vittorie nelle ultime sedici giornate, vantano il migliore attacco e la migliore difesa del campionato e soprattutto hanno ben tredici lunghezze di vantaggio sul secondo posto. Lo scudetto è già nel mirino, sarebbe un delitto rallentare contro la quartultima: tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spezia Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

LE SCELTE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Spezia Napoli, ecco che l’allenatore di casa Luca Gotti deve fare i conti con una vera e propria emergenza tra molti infortuni e l’assenza anche dello squalificato Gyasi. Nel modulo 3-5-2 la situazione più critica è in attacco, dove allora al fianco di Verde potrebbe subito trovare posto il nuovo acquisto Shomurodov, con Maldini come alternativa. In difesa ecco invece Dragowski tra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre uomini composta da Amian, Caldara e Nikolaou; a centrocampo invece lo Spezia si schiera a cinque uomini, Holm è favorito su Ferrer a destra, ecco poi Ampadu, Bourabia e Agudelo (favorito su Cipot) nel cuore della mediana dei liguri, infine Reca che sarà l’esterno sinistro per lo Spezia.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Idee molto più chiare invece per il collega Luciano Spalletti, anche perché nelle probabili formazioni di Spezia Napoli la rosa partenopea è praticamente al completo. Non è ancora tempo di turnover, quindi potremmo andare sul sicuro ipotizzando il modulo 4-3-3 con gli interpreti più consueti: Meret in porta; davanti a lui ecco la difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui da destra a sinistra; non dovrebbero esserci dubbi nemmeno sul consolidato terzetto di centrocampo con Zambo Anguissa, Lobotka in cabina di regia e Zielinski; in ballo dunque dovrebbe esserci solo la maglia da ala destra, con Lozano leggermente favorito su Politano ed Elmas per completare il tridente con gli intoccabili Osimhen centravanti e Kvaratskhelia sulla fascia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











