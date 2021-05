Probabili formazioni Spezia Napoli/ Diretta tv, Gattuso senza Koulibaly e Maksimovic

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 15.00 e tra le mura dello stadio Picco, la sfida per la 35^ giornata di Serie A tra Spezia e Napoli: vediamo quali saranno le scelte per le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le scelte di Mister Gattuso, che solo in settimana ha registrato due pesanti defezioni, quella di Maksimovic, trovato positivo al coronavirus, e di Koulibaly, in infermeria per un problema muscolare. Fortunatamente il tecnico azzurro non dovrebbe aver gran difficoltà a fissare un buon 11, con giocatori in condizione e pronti a fare bottino pieno per proseguire nella scalata nella zona Champions league della graduatoria. Contro però ecco i liguri di Italiano, che a motivazioni non sono da meno.

I bianconeri , dopo il pari strappato al Verona nell’ultimo turno, dalla 16^ posizione della classifica di Serie A con 34 punti davvero non possono ancora dirsi al sicuro dalla retrocessione e occorre incamerare al più presto punti di gran peso. Vedremo però che succederà in campo domani: nel frattempo leggiamo le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Spezia Napoli.

SPEZIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Napoli sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno recarsi su Sky Sport Serie A, che troveranno al numero 201 del loro digitale terrestre, oppure inserire i dati dell’abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone attivando in questo modo l’applicazione Sky Go, per seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

LE MOSSE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Spezia Napoli, Mister Italiano non si discosterà dal classico 4-3-3, dove pure ricordiamo che assente annunciato sarà Nzola, fermato dal giudice sportivo. Senza il bomber, avremo dunque domani dal primo minuto Piccoli nel tridente offensivo, accompagnato da Verde e Gyasi, con Galabinov eventuale piano B del tecnico dalla panchina. Per il centrocampo dei liguri dovrebbe essere poi posto dal primo minuto per Ricci in cabina di regia, con Maggiore e Estevez pronti come mezz’ali. Nessun dubbio poi anche in difesa per Italiano, con Erlic e Ismajli titolari sicuri nel reparto a 4, posto davanti a Provedel: sull’esterno dello schieramento sarà posto per Marchizza e Vignali, ma attenzione a Bastoni, che scalpita dalla panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Riferito delle assenze di Koulibaly e Maksimovic (ma ricordiamo che domani saranno indisponibili anche Ospina e Ghoulam), ecco che Gattuso non ha particolari dubio nel consegnare le maglie da titolari nel classico 4-2-3-1. Ecco dunque che già in difesa domani pomeriggio sarà spazio per Rrahamni e Manolas al centro della difesa, con Hysaj e Di Lorenzo pronti in corsia: Meret al solito sarà a guardia dei pali partenopei. Per il resto dello schieramento campano ecco che si faranno avanti i soliti titolari: avremo allora Demme e Fabian Ruiz in mediana, con Zielinski avanzato sulla linea della trequarti. Irrinunciabili anche nella 35^ giornata di Serie A in attacco Insigne e Politano sull’esterno, con Osimhen che dovrebbe ancora strappare la maglia da titolare in prima punta a Dries Mertens, specie dopo l’ottimo gol segnato contro il Cagliari pochi giorni fa.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Marchizza, Erlic, Ismajli, Vignali; Maggiore, Ricci, Estevez; Verde, Piccoli, Gyasi All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso



