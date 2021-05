Probabili formazioni Spezia Napoli/ Quote, Italiano punta su Piccoli titolare

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Spezia Napoli, atteso incontro per la 35^ giornata della Serie A, che pure ci farà compagnia oggi alle ore 15.00 tra le mura dello Stadio Picco. Siam dunque ben curiosi di scoprire le scelte di Italiano, anche se ci pare scontato che il tecnico dei liguri, per un impegno così importante oggi opti solo per i suoi titolari più in forma. La squadra bianconera, dopo il pareggio rimediato contro il Verona, ancora non può dirsi al sicuro dal pericolo retrocessione, anche se è decisamente aumentato il margine di sicurezza: pure lo Spezia ha voglia di mettere in scacco una big del campionato, come pure aveva fatto solo nel turno di andata di questo campionato, ormai arrivato alle battute finali.

I liguri però devono fare attenzione: contro oggi un Napoli in buona condizione, che pur avendo strappato un solo punto al Cagliari nell’ultimo turno, ha intenzione di proseguire nella sua cavalcata alla Champions league. La squadra campana non ha alcuna intenzione di fermarsi qui: ci attende dunque un match bollente. Vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Spezia Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè quella ligure sia squadra in buona condizione, pure è agli azzurri che va il favore del pronostico alla vigilia del turno di serie A. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match ha fissato a 1.50 il successo del Napoli contro il più alto 5.75 dato alla vittoria dello Spezia: il pareggio vale la quota di 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

LE MOSSE DI ITALIANO

Abbiamo accennato dell’urgenza di far punti per i liguri e dunque della volontà di Italiano di puntare sui soliti big per le probabili formazioni di Spezia Napoli: pure nella 35^ giornata, il tecnico dovrà fare a meno di Nzola, squalificato. Toccherà allora a Piccoli fare da prima punta in campo oggi pomeriggio, con Verde e Gyasi posti sull’esterno dello schieramento offensivo. Per la cabina di regia rimane invece irrinunciabile uno come Ricci, con Maggiore ed Estevez pronti a fare da mezz’ala: Sena non è al top della condizione e sarà a disposizione dalla panchina. Dovrebbe invece essere recuperato al 100% Erlic al centro del reparto difensivo, affiancato da Ismajli: Marchizza e Vignali si collocheranno sull’esterno, ma attenzione a Bastoni, che scalpita in cerca di spazio.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Spezia Napoli, Mister Gattuso non si discosterà invece dal classico 4-2-3-1, dove pure in prima punta dovrebbe essere spazio per Victor Osmhen, recuperato dal colpo alla testa rimediato nell’ultimo impegno, e pure preferito, almeno dal primo minuto, a Dries Mertens. Accanto al giovanissimo bomber dovrebbe essere poi spazio dal primo minuto per Politano (favorito su Lozano) e Insigne, con il solito Zielinski schierato sulla linea delle trequarti. Subito dietro ancora maglie confermate dal primo minuto per Demme e Fabian Ruiz, anche se al solito non mancano soluzioni differenti dalla panchina. Per la difesa dei campani, ricordiamo le assenze annunciate di Koulibaly e Maksimovic, oltre che del numero 1 Ospina: saranno allora Rrahmani e Manolas i titolari al centro dello schieramento, con Di Lorenzo e Hysaj confermati sull’esterno, e Alex Meret invece colorato a difesa dello specchio.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Marchizza, Erlic, Ismajli, Vignali; Maggiore, Ricci, Estevez; Verde, Piccoli, Gyasi All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso



