Probabili formazioni Spezia Roma/ Diretta tv: ancora molti dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Spezia Roma ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Picco sarà l’apoteosi per il campionato dello Spezia, matematicamente salvo in anticipo alla sua prima stagione in Serie A dopo il trionfo contro il Torino di sabato scorso, mentre per la Roma sarà un match determinante per stabilire se i giallorossi si qualificheranno almeno per la Conference League difendendo il settimo posto dagli assalti del Sassuolo.

Per Vincenzo Italiano dunque una meritata festa, nella quale il suo Spezia cercherà di mettere la ciliegina sulla torta; per Paulo Fonseca invece sarà l’addio, si spera dignitoso perché fallire anche la Conference League renderebbe davvero disastroso il bilancio di questo campionato giallorosso, nonostante la vittoria nel derby di sabato scorso. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le probabili formazioni di Spezia Roma alla vigilia della partita.

SPEZIA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Spezia Roma sarà visibile in diretta tv sui canali sportivi di Sky, perché questa sarà una delle sette partite della giornata trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata ai clienti Sky tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

LE MOSSE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Spezia Roma sono possibili alcune novità da parte di mister Vincenzo Italiano, considerato che il suo Spezia è già salvo. Squalificato Farias, in attacco potremmo vedere il tridente con Saponara e Agudelo ai fianchi della prima punta Nzola, anche se non mancano alternative quali ad esempio Verde e Gyasi. Il modulo di riferimento per lo Spezia sarà comunque il 4-3-3 e già in porta potrebbe esserci un ballottaggio tra Zoet e Provedel; nella difesa a quattro ecco invece Ferrer a destra, uno tra Erlic e Terzi al fianco di Ismajli nella coppia centrale, Marchizza a sinistra in una partita per lui speciale; infine ci resta da presentare il terzetto di centrocampo, dove il dubbio principale dovrebbe essere tra Estevez e Pobega per affiancare Ricci e Maggiore, che sembrano invece sicuri del posto.

LE SCELTE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Spezia Roma per l’ultima partita di Paulo Fonseca ci dicono che il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1, ma con diversi dubbi ancora sugli interpreti dal primo minuto: tra i pali Fuzato, portiere ormai titolare in questo finale di stagione; davanti a lui Karsdorp, Cristante, Mancini e Bruno Peres nella difesa a quattro, anche se segnaliamo che come terzini hanno ancora speranze sia Reynolds a destra sia Santon a sinistra; idee più chiare in mediana, dove dovrebbero giocare Villar e Darboe; sulla trequarti invece dovremmo vedere in azione El Shaarawy, Pedro e Mkhitaryan alle spalle della prima punta, ruolo ancora una volta conteso tra Dzeko e Borja Mayoral. Attenzione però anche alla possibilità del 3-4-2-1, con Kumbulla in campo e un trequartista in meno.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Ncola, Agudelo. All. Italiano.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Cristante, Mancini, B. Peres; Villar, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.



