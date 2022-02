Probabili formazioni Spezia Roma/ Diretta tv: tornano Amian e Mancini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA: CHI GIOCA AL PICCO?

Leggiamo le probabili formazioni di Spezia Roma, partita in programma alle ore 18:00 di domenica 27 febbraio: per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022 si gioca allo stadio Picco, ed è una partita che potrebbe avere un esito meno scontato del previsto. I giallorossi infatti non arrivano certo da un buon momento: hanno pareggiato le ultime tre partite e nessuna di questa contro squadre particolarmente irresistibili, inoltre una settimana fa si sono salvati contro il Verona grazie ai gol di due giovani della Primavera, mancando l’avvicinamento alla zona Europa League e Champions League.

DIRETTA/ Bologna Spezia (risultato finale 2-1): decide doppio Arnautovic!

C’è allora una possibilità anche concreta (almeno sulla carta) che lo Spezia possa approfittarne: Thiago Motta vuole riscattare la sconfitta in rimonta di Bologna, e portarsi ancora più al sicuro in termini di salvezza visto che le rivali stanno ottenendo qualche risultato di valore. José Mourinho parte ovviamente favorito, ma non può sottovalutare l’impegno; dunque aspettando che si giochi proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando ad analizzare più nel dettaglio le probabili formazioni di Spezia Roma.

Diretta/ Spezia Fiorentina (risultato finale 1-2): Agudelo, poi Amrabat!

SPEZIA ROMA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Non sarà disponibile la diretta tv di Spezia Roma, perché questa partita non è tra quelle selezionate per essere trasmesse sui canali della televisione satellitare: di conseguenza l’appuntamento sarà tradizionalmente su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per la messa in onda integrale della Serie A. Per accedere alla diretta streaming video dovrete essere abbonati al servizio, e potrete avvalervi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Salernitana Spezia (risultato 2-2) video streaming tv: pari all'Arechi

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta dovrebbe affrontare Spezia Roma con un 4-2-3-1: in difesa torna Amian che era squalificato, e si dovrebbe piazzare regolarmente sulla corsia destra in un reparto che l’allenatore italo-brasiliano non cambia praticamente mai. In porta ci sarà infatti Provedel, con la coppia centrale formata da Erlic e Nikolaou davanti a lui; sulla sinistra invece ecco Reca. A centrocampo è importante il recupero di Simone Bastoni, che potrebbe mettere in crisi le scelte del suo tecnico: si gioca il posto con Jacopo Sala mentre sembra andare verso la conferma il giovane polacco Kiwior, che nello Spezia è sicuramente una delle rivelazioni. Per quanto riguarda il reparto offensivo, pesa la squalifica di Manaj che si deve fermare appena dopo aver trovato il gol: il ruolo di prima punta dovrebbe quindi essere affidato a Nzola. Alle sue spalle occhio a Verde, ex della partita e che l’anno scorso ha fatto particolarmente male alla Roma; il classe ’96 agirà a sinistra con Gyasi schierato regolarmente sul versante opposto, dunque il trequartista centrale dovrebbe essere Maggiore.

GLI 11 DI MOURINHO

Anche per Spezia Roma Mourinho sembra voler insistere sul 3-5-2, o comunque 3-4-2-1: sarà difesa a tre nella quale rientra Gianluca Mancini (anche lui era squalificato), ci sarà naturalmente Smalling mentre il terzo sul centrosinistra potrebbe essere Matias Viña, che cambierebbe la sua posizione ed è favorito su Kumbulla (Ibañez è ancora out per infortunio). Rui Patricio sarà chiaramente il portiere, mentre ad avanzare la loro posizione sugli esterni saranno Karsdorp a destra e Maitland-Niles a sinistra; al centro c’è sempre l’imprescindibile Sérgio Oliveira, si va verso un’altra panchina per Veretout la cui uscita dalla formazione titolare ha attirato qualche critica a Mourinho, che però ritiene lui e l’ex Porto alternativi e dunque dovrebbe far giocare Cristante. Avremo poi Lorenzo Pellegrini, la cui posizione sarà fluttuante: un po’ mezzala, un po’ trequartista a dare una mano a Zaniolo, che allo stesso modo si abbasserà per giocare tra le linee ma poi andrà a fare il partner offensivo di Abraham, e in questa veste è chiaramente in vantaggio sia su Mkhitaryan che su Afena-Gyan.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, J. Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Nzola. Allenatore: Thiago Motta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Viña; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Lo. Pellegrini, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho



© RIPRODUZIONE RISERVATA