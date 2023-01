Probabili formazioni Spezia Roma/ Diretta tv: Zaniolo rimane a casa! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA: ZANIOLO OUT!

Le probabili formazioni di Spezia Roma ci consentono di presentare le mosse di Luca Gotti e José Mourinho verso la partita di Serie A in programma domani allo stadio Alberto Picco della città ligure. Lo Spezia ci arriva molto bene, sulla scia del colpaccio di domenica scorsa sul campo del Torino che ha portato la compagine di mister Gotti a quota 18 punti, che naturalmente non è ancora una garanzia verso la salvezza, ma sicuramente indica che la strada è giusta, soprattutto se arrivasse un risultato di prestigio per chiudere il girone d’andata.

Anche la Roma arriva da una vittoria, quella ottenuta contro la Fiorentina nel segno di Paulo Dybala. I giallorossi continuano il loro inseguimento alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che sarebbe il principale obiettivo per la Roma in questa stagione. Serve però continuare a marciare a ritmi molto alti, allora pure la partita di domani potrebbe essere molto significativa: andiamo allora a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spezia Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

LE MOSSE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Spezia Roma, dobbiamo evidenziare per i padroni di casa liguri che mister Luca Gotti dovrà fare a meno dello squalificato Nikolaou e dell’infortunato Bastoni. Il modulo di riferimento per lo Spezia è il 3-5-2, nel quale ci attendiamo titolare in porta Dragowski, protetto dalla difesa a tre composta da Amian, Kiwior e Caldara; a centrocampo ecco poi Holm come esterno destro, Ampadu, Bourabia e Zurkowski (favorito su Agudelo in quello che dovrebbe essere l’unico vero dubbio di formazione per Gotti) nel cuore della mediana e infine Reca sulla corsia di sinistra; infine non ci attendiamo sorprese nell’attacco dello Spezia, che dovrebbe essere formato dalla classica coppia con Gyasi e Nzola in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Spezia Roma vedono José Mourinho intenzionato a schierare l’ormai classico modulo 3-4-2-1 con l’intoccabile difesa che vede Rui Patricio tra i pali, protetto dal terzetto con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ecco Celik che ormai è stabilmente titolare a destra, poi nel cuore della mediana al fianco di Cristante dovrebbe esserci Pellegrini, con Zalewski favorito su El Shaarawy come esterno sinistro; il capitano in verità potrebbe anche avanzare sulla trequarti (con Bove titolare a centrocampo), dove al fianco della certezza Dybala c’è da colmare il vuoto causato dal “separato in casa” Zaniolo, alle spalle del centravanti che sicuramente sarà ancora una volta Abraham per la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA: IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara; Holm, Ampadu, Bourabia, Zurkowski, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.











