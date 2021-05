Probabili formazioni Spezia Roma/ Quote: Nzola VS Dzeko, bomber a confronto

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA: IL DUELLO

Sfida brillante che si accenderà in campo come nelle probabili formazioni di Spezia e Roma è certo quella che vedrà le prime punte affrontarsi senza riguardo al Picco, nella 38^ giornata di Serie A. Questa sera sono dunque riflettori puntati su M’Bala Nzola, primo marcatore del club bianconero e attaccante oggi sicuro titolare nello schema di Italiano, che non può certo rinunciare al talento dell’angolano. Solo in stagione per la Serie A Nzola ha messo da parte un assist vincente e 11 gol, in 24 presenze in campo: di questi poi ben due sono arrivati solo pochi giorni fa, nella sfida contro il Torino. Di contro in prima punta Fonseca dovrebbe preferire oggi dal primo minuto Edin Dzeko, bomber di gran valore, ma che certo quest’anno complici anche parecchie tensioni con la società e l’allenatore, non ha reso moltissimo. Il bosniaco dopo tutto in campionato ha messo a tabella solo tre assist vincenti e sette gol in 26 presenze in campo: l’ultimi gol poi è datato e risale solo allo scorso 3 gennaio. (agg Michela Colombo)

Probabili formazioni Serie A/ Mosse: l'ultima di Pirlo alla Juventus? (38^ giornata)

GLI ASSENTI

Per le probabili formazioni di Spezia Roma, abbiamo accennato al gran numero di assenti che ancora una volta Mister Fonseca conta nella rosa giallorossa, anche in vista della 38^ giornata di campionato. Purtroppo il tecnico ancora non può avere a disposizione Veretout e Carles Perez, ma anche Smalling, Spinazzola, Pellegrini e Calafiori, tutti alle prese con problemi muscolari di vario genere e gravità. In aggiunta in casa Roma pure risultano out Zaniolo e Pau Lopez, per i quali il rientro in campo è davvero ben lontano: da valutare inoltre le condizioni di Diawara, non al top della condizione. In casa ligure segnaliamo l’assenza annunciata di Farias, fermato dal giudice sportivo per un turno: pure Italiano non avrà a disposizione Mattiello e Chabot, ancora fermi in infermeria. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO/ Quote: Caicedo in forte dubbio e verso la panchina

SPEZIA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Spezia Roma ci accompagnano verso la partita che si giocherà allo stadio Alberto Picco questa sera, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Per lo Spezia padrone di casa di Vincenzo Italiano sarà una serata di festa, perché la matematica certezza della salvezza è arrivata sabato scorso grazie alla vittoria contro il Torino, traguardo eccellente nel primo campionato di sempre per lo Spezia nella categoria.

La Roma di Paulo Fonseca arriva invece dalla vittoria nel derby, soddisfazione mai banale ma che non basta per salvare la stagione: sarebbe dunque doveroso raggiungere il settimo posto che garantirà almeno la qualificazione alla prima edizione della Conference League, che dalla prossima stagione sarà la terza coppa europea per club, nel mirino dei giallorossi. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Spezia Roma.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Spezia Roma basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti giallorossi partono nettamente favoriti: il segno 2 è infatti quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo casalingo dello Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Spezia Roma vedranno diversi dubbi per Vincenzo Italiano, anche per dare spazio a qualche riserva a salvezza ormai acquisita. Il modulo di riferimento sarà comunque il 4-3-3, ma il primo dubbio sarà già in porta tra Zoet e Provedel; la difesa a quattro vedrà Ferrer terzino destro, uno tra Erlic e Terzi al fianco di Ismajli nella coppia centrale e l’ex Marchizza sulla fascia sinistra. Nel terzetto di centrocampo il ballottaggio per lo Spezia potrebbe essere tra Estevez e Pobega, che si contendono una maglia al fianco di Ricci e Maggiore, che dovrebbero invece essere titolari. Grossi dubbi per Italiano in attacco: a destra Saponara e Gyasi si contendono una maglia, così come Agudelo e Verde sulla corsia mancina, per affiancare la prima punta che sarà invece il ritrovato Nzola dopo la doppietta di sabato scorso contro il Torino.

LE MOSSE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, per Paulo Fonseca le probabili formazioni di Spezia Roma prevederanno un 4-2-3-1 oppure un 3-4-2-1, anche se per l’allenatore le possibilità di scelta saranno decisamente limitate a causa di una lunghissima sequela di giocatori infortunati. Roma senza dubbio sfortunata fino a questa ultima giornata. In porta ci sarà Fuzato; in difesa Cristante e Mancini, mentre Kumbulla troverà spazio se ci sarà una retroguardia a tre. Dubbi sulle fasce, che siano terzini oppure esterni di centrocampo: a destra ballottaggio Karsdorp-Reynolds, a sinistra invece dubbio Bruno Peres-Santon. Nel cuore del centrocampo agiranno invece Villar e Darboe, così come Pedro e Mkhitaryan sulla trequarti, affiancati da El Shaarawy nel caso in cui Fonseca scegliesse il 4-2-3-1; infine come centravanti si riproporrà ancora una volta il ballottaggio Dzeko-Borja Mayoral.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Nzola, Agudelo. All. Italiano.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Cristante, Mancini, B. Peres; Villar, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA