PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATALANTA/ Quote, Muriel in attacco? (Europa League, 5 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATALANTA: IL VETERANO

Luis Muriel si merita uno spazio nelle probabili formazioni di Sporting Lisbona Atalanta. Non sappiamo ancora se l’attaccante colombiano sarà titolare oggi pomeriggio in Europa League, è comunque di certo un’alternativa preziosa per il suo allenatore Gian Piero Gasperini, anche se sono ormai abbastanza lontani i tempi nei quali Muriel era il paninaro più prolifico in Italia (e non solo). In questa stagione sono al momento cinque le presenze ufficiali del colombiano fra campionato ed Europa League, anche se il totale è di appena 141 minuti giocati.

Probabili formazioni Sporting Lisbona Atalanta/ Diretta tv: gioca Muriel? (Europa League, 4 ottobre 2023)

L’unica presenza da titolare è infatti proprio quella in Coppa due settimane fa contro il Rakow, quando Luis Muriel fu sostituito dopo 62 minuti di gioco, mentre in campionato ci sono stati quattro spezzoni, con un assist nella vittoria per 2-0 contro il Cagliari che è al momento l’unica voce all’attivo nelle statistiche stagionali. Dal primo minuto oppure a partita in corso, Muriel potrebbe comunque essere un jolly fondamentale per l’Atalanta, come il Gasp sa benissimo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPORTING LISBONA ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Uno sguardo alle probabili formazioni di Sporting Lisbona Atalanta è indispensabile verso l’intrigante partita di oggi a Lisbona per la seconda giornata nel gruppo D di Europa League 2023-2024: potremmo già parlare di un testa a testa per la prima posizione in classifica, perché si tratta delle due squadre più quotate ed entrambe hanno vinto all’esordio. L’Atalanta ha battuto la matricola polacca Rakow Czestochowa con un successo casalingo per 2-0, ora – dopo il pareggio contro la Juventus – arriva il match più difficile, ma che con un epilogo positivo potrebbe anche sancire un enorme passo avanti verso la qualificazione.

Dal canto suo, lo Sporting Lisbona ha vinto a Graz una partita non scontata e quindi ha iniziato con il piede giusto nonostante il debutto esterno; queste due squadre vogliono di conseguenza continuare ad onorare il pronostico che le vede ampiamente favorite per la qualificazione, ma ci si gioca anche il primo posto che vale l’accesso diretto agli ottavi. I lusitani sono primi nel loro campionato, il test per la Dea sarà quindi affascinante. Tutto questo premesso, è facile capire perché ora è doveroso leggere in maniera approfondita le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sporting Lisbona Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Annotiamo nel frattempo che le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sporting Lisbona Atalanta sorridono ai padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria dello Sporting Lisbona sarà quotato a 2,20 volte la posta in palio, mentre in caso di segno X si salirebbe a quota 3,50 per il pareggio ed infine un colpaccio dell’Atalanta varrebbe 3,15 volte la posta per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATALANTA

LE SCELTE DI AMORIM

Ruben Amorim nelle probabili formazioni di Sporting Lisbona Atalanta dovrebbe scegliere come sempre il modulo 3-4-3: in porta Adan, davanti a lui le scelte in difesa dovrebbero vedere titolari Diomande, Gonçalo Inacio e Coates ma occhio anche a Matheus Reis. A centrocampo, i due esterni dovrebbero essere Ricardo Esgaio a destra e Nuno Santos a sinistra; in mezzo al campo ecco invece come favoriti dal primo minuto Morita e Hjulmand, che abbiamo conosciuto nella sua ottima esperienza a Lecce. Nel tridente offensivo cercano spazio il talento Francisco Trincao e Paulinho, che potrebbe avere la meglio su Gyokeres come prima punta, le ali invece potrebbero essere Edwards a destra e Pedro Gonçalves sulla corsia mancina.

LE MOSSE DI GASPERINI

Anche Gian Piero Gasperini ha tante soluzioni per le probabili formazioni di Sporting Lisbona Atalanta: in porta Carnesecchi potrebbe prendere il posto di Musso, mentre in difesa potrebbe giocare Kolasinac, magari insieme a Scalvini e Djimsiti, dunque è Toloi a rischiare la panchina. Quanto agli esterni, Zappacosta e Ruggeri sono stati i titolari domenica, stavolta quindi potrebbe toccare ad Hateboer a destra e Bakker dall’altra parte. In mezzo al campo ci sarà come di consueto De Roon e magari Koopmeiners, che farebbe un passo indietro rispetto al campionato, anche se resta viva l’opzione Ederson. Con l’olandese arretrato, avremmo sicuramente De Ketelaere e Pasalic sulla trequarti; attenzione infine a Muriel, favorito su Lookman come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATALANTA: IL TABELLINO

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Ricardo Esgaio, Morita, Hjulmand, Nuno Santos; Edwards, Paulinho, Pedro Gonçalves. All. Amorim.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Bakker; De Ketelaere, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.











