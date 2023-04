PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS/ Quote, Amorim punta su Chermiti?

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS: IL GIOVANE

Nelle probabili formazioni di Sporting Lisbona possiamo parlare di Youssef Ramalho, da tutti conosciuto come Chermiti: nato nelle Azzorre, dunque portoghese, ma con origini tunisine che potrebbero portarlo a giocare nella nazionale del Nord Africa. Titolare all’andata per l’infortunio di Paulinho, Chermiti non ha poi fatto granchè ma si è comunque fatto notare per la capacità di difendere palla grazie al fisico, far salire la squadra e non rinunciare agli uno contro uno contro difensori più esperti come Danilo e Bremer. Nelle selezioni giovanili del Portogallo ha segnato 11 gol in 33 partite; nella Under 19 ha esordito un anno fa e in 4 gare ha timbrato 3 volte il cartellino.

Prodotto del settore giovanile dello Sporting Lisbona, in prima squadra è stabilmente arrivato a gennaio: in Europa League ha giocato 4 partite – solo contro la Juventus da titolare – nella Liga Portugal 8 volte su 12 dal primo minuto segnando due gol (consecutivi, nella prima metà di febbraio). Un attaccante centrale che è ancora giovanissimo: il prossimo 24 maggio compirà 19 anni. Ruben Amorim lo tiene in grande considerazione: potrebbe avere almeno un’altra stagione all’Alvalade e poi si vedrà quale sarà la sua eventuale crescita, presto potremmo vedere Chermiti in una big… (agg. di Claudio Franceschini)

SPORTING LISBONA JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’ALVALADE?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Sporting Lisbona Juventus: la partita si gioca alle ore 21:00 di giovedì 20 aprile ed è valida per il ritorno dei quarti di finale in Europa League 2022-2023. All’Alvalade la Juventus riparte dalla vittoria firmata Gatti: un gol di differenza, già meglio rispetto ai due precedenti turni ma anche qui si nasconde l’insidia, perché una settimana fa i bianconeri non hanno giocato bene e in genere danno il meglio di sé quando hanno l’acqua alla gola o comunque sono costretti a fare la partita.

Può dunque sperare concretamente lo Sporting Lisbona, anche perché Massimiliano Allegri ha perso le due ultime partite di campionato rallentando la sua rincorsa ad un posto in Champions League, e in generale mostrando una squadra non particolarmente in forma; sarà interessante valutare quello che avverrà sul terreno di gioco dell’Alvalade, nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida analisi circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Sporting Lisbona Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo, nell’analisi delle probabili formazioni di Sporting Lisbona Juventus, alle quote che l’agenzia Snai ha emesso per la partita valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore pari a 2,30 volte la vostra giocata; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una somma che ammonta a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS

LE SCELTE DI AMORIM

Sarà sempre un 3-4-3 quello di Ruben Amorim per Sporting Lisbona Juventus: rispetto alla partita di andata non dovrebbe cambiare granché, da valutare il possibile recupero di St. Juste che eventualmente sarebbe sostituito da uno tra Diomandé (che ne ha preso il posto allo Stadium) e Matheus Reus, mentre vanno per la conferma gli altri due centrali Gonçalo Inacio e Coates, a protezione di Adan. A centrocampo il tuttofare Morita giocherà in qualità di frangiflutti, mentre come sempre la regia sarà affidata a Pedro Gonçalves che è bravissimo anche a lanciarsi in zona gol senza palla, come dimostrano ampiamente le sue cifre stagionali. A percorrere le fasce laterali dovrebbero essere ancora una volta Ricardo Esgaio a destra e Nuno Santos a sinistra; poi il tridente offensivo, nel quale Paulinho potrebbe rientrare ma verosimilmente lascerà nuovamente il posto al giovanissimo Chermiti, con Trincao a contendere la maglia a Rochinha sulla fascia mancina e Marcus Edwards che invece dovrebbe avere campo a destra, avendo recuperato dall’infortunio.

GLI 11 DI ALLEGRI

Qualche dubbio per Massimiliano Allegri in vista di Sporting Lisbona Juventus: bisogna innanzitutto stabilire chi giocherà in attacco tra Vlahovic, Milik e Kean con le quotazioni del serbo in discesa e il classe 2000 che potrebbe essere la sorpresa. Di Maria e Federico Chiesa dovrebbero invece avere il posto garantito per completare quello che ancora una volta sarebbe un tridente offensivo; a centrocampo Fagioli si prepara a sedersi in panchina, perché giocando a due le maglie in zona nevralgica sono di Locatelli e Rabiot che quantomeno partono in vantaggio sul giovane del vivaio. Allo stesso modo Cuadrado e Kostic sono favoriti su De Sciglio per le corsie esterne. Capitolo difesa: Gatti ha guadagnato certamente qualcosa con la sua buona prestazione di una settimana fa e il gol che al momento decide la qualificazione, ma è possibile che Allegri scelga comunque di affidarsi al terzetto tutto brasiliano con Danilo, Bremer e Alex Sandro schierati da destra a sinistra. In porta, superato il grande spavento nella partita di andata, Szczesny dovrebbe essere abile arruolato e rispedire in panchina un Perin che comunque allo Stadium è stato determinante.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS: IL TABELLINO

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; O. Diomandé, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; M. Edwards, Chermiti, Rochinha. Allenatore: Ruben Amorim

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











