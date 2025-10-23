Probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Europa League, oggi giovedì 23 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST BOLOGNA: ITALIANO GUIDA “DA REMOTO”

Presentando le probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna protagonisti sono gli allenatori e allora dobbiamo mandare un messaggio di pronta guarigione a Vincenzo Italiano, che in questi giorni è stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola per una polmonite e sarà assente forzato nella trasferta dei suoi ragazzi in Romania per la terza giornata di Europa League.

Mister Italiano sarà comunque presente da remoto e cercherà di guidare il suo staff in una partita che potrebbe essere molto importante per il cammino nella fase campionato di Europa League per il suo Bologna, che nella precedente trasferta aveva perso sul campo degli inglesi dell’Aston Villa.

La situazione non è esaltante anche perché nella seconda giornata è arrivato un pareggio casalingo contro il Friburgo e ciò evidentemente significa che il Bologna ha un solo punto e ha bisogno di una vittoria sul campo della Steaua Bucarest, o per essere pignoli FCSB a causa della diatriba su quale sia il club davvero erede della storica Steaua.

I rumeni avevano esordito con una bella vittoria sul campo degli olandesi Go Ahead Eagles, ma poi hanno perso in casa contro gli svizzeri Young Boys e di conseguenza anche per loro sarà una partita molto delicata, un motivo in più per “tuffarci” adesso nell’analisi delle probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna…

PRONOSTICO E QUOTE

Fiducia nei rossoblù pur giocando in Romania nel pronostico secondo le quote Snai su Steaua Bucarest Bologna, infatti il segno 2 è quotato a 1,65 e quindi gli emiliani credono nella vittoria, poi il pareggio varrebbe 3,85 volte la posta e si toccherebbe quota 5,25 con un successo casalingo rumeno.

PROBABILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST BOLOGNA

MODULO 4-2-3-1 PER CHARALAMBOUS

Elias Charalambous è l’allenatore cipriota dei rumeni, nelle probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 e possiamo scoprire gli undici favoriti come titolari per il FCSB. In porta Tarnovanu; la difesa a quattro della Steaua potrebbe essere formata da Cercel, Ngezana, Alhassan e Radunovic, mentre nel cuore del centrocampo potrebbero agire Șut e Tanase ed infine davanti ecco la trequarti con Cisotti, Olaru e Popescu e il terminale offensivo che è la prima punta Birligea.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sono giorni delicati per Vincenzo Italiano, qui parliamo comunque delle decisioni prese con il suo staff per le probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna e allora dobbiamo dire che pure gli ospiti dovrebbero scendere in campo in Romania con il modulo 4-2-3-1. In porta indichiamo Skorupski; la difesa a quattro invece da destra a sinistra potrebbe essere composta da Holm, Vitik, Heggem e Lykogiannis; in mediana puntiamo su Freuler assistito da Moro; esterno destro offensivo sarà Orsolini, con Odgaard trequartista centrale e Rowe che potrebbe avere la maglia a sinistra, tutti alle spalle del centravanti Dallinga.

PROBABILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST BOLOGNA: IL TABELLINO

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalambous.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.