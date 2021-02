Probabili formazioni Stella Rossa Milan/ Diretta tv, Mandzukic titolare a Belgrado?

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Stella Rossa Milan, match valido come andata dei sedicesimi di finale di Europa league, in programma solo domani alle ore 18.55 tra le mura dello stadio Rajko Mitic di Belgrado. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno domani le mosse di Stefano Pioli, considerato che per il Diavolo questa è settimana delicatissima. Il Milan infatti torna protagonista in Europa (e da favorito), dopo aver rimediato un amaro KO in campionato con lo Spezia, che gli è pure costata la vetta della graduatoria. La voglia di rifarsi dopo una bruttissima prestazione è grande tra i rossoneri, ma non scordiamo che Pioli dovrà fare attenzione a gestire le forze dei suoi, visto che domenica ci attende il temibile derby con l’Inter, in campionato. Non dovrà calibrare turnover e titolari invece Dejan Stankovic: l’ex stella di Lazio e Inter dovrebbe infatti puntare domani solo su i suoi giocatori più in forma, per provare a mettere in scacco una vera big del tabellone. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Stella Rossa Milan.

STELLA ROSSA MILAN I N DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Stella Rossa Milan sarà disponibile sui canali della televisione satellitare di Sky: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA MILAN

LE MOSSE DI STANKOVIC

Per le probabili formazioni di Stella Rossa Milan, il tecnico italoserbo non dovrebbe discostarsi dal classico 4-2-3-1 come schieramento, dove pure in attacco sarà subito spazio per Pavkov come prima punta, come anche per Gavric e El Fardou: si collocheranno dunque per il momento solo in panchina l’ex Bologna Falcinelli come pure l’ex Lecce Filippo Falco. Toccherà invece a Ivanic agire dal primo minuto sulla trequarti, visto che pure il giocatore è fresco di gol nell’ultima sfida di Super Liga contro il Rednicki Nis. Sarà poi centrocampo davvero solido per lo Stella Rossa, con Petrovic e Sanogo titolari annunciati: per la difesa pure saranno pochi i dubbi e Stankovic domani dovrebbe affidarsi a Pankov e Milunovic al centro, come pure il duo Gajic-Rodic in corsia.

LE SCELTE DI PIOLI

Spazio al consolidato 4-2-3-1 del Diavolo, dove pure Pioli domani potrebbe dare spazio a un limitato turnover: e non sono pochi i ballottaggi che si accendono alla vigilia del match di Europa league. Già in attacco infatti potrebbe essere domani sera turno di riposo per Ibrahimovic (in vista del derby di domenica) e spazio anche dal primo minuto per Mario Mandzukic: suo fianco pare quasi sicura la presenza di Leao (Rebic è un poco acciaccato), ma è dubbio tra Castillejo e Saelemaekers per completare il reparto. Per la trequarti pare difficile che Pioli rinunci a Hakan Calhanoglu, ma dalla panchina scalpita Meitè. A centrocampo poi non dovrebbe essere spazio per Bennacer, ma per Sandro Tonali, al fianco di Frank Kessie: in difesa rivedremo dunque Calabria (squalificato nell’ultimo turno di campionato), in coppia con Theo Hernandez, mentre al centro sarà posto per Tomori e Romagnoli.

IL TABELLINO

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. All. Stankovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leão; Mandzukic. All. Pioli



