Probabili formazioni Stella Rossa Milan/ Quote, ampio turnover per Stefano Pioli?

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi, alle ore 18.55 e tra le mura dello Stadio Rajko Mitic, la partita tra Stella Rossa e Milan, atteso incontro di andata per i sedicesimi di finale di Europa League: andiamo a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Dejan Stankovic per questo bollente match in terra serba: il tecnico (vecchia conoscenza della Serie A) dovrebbe oggi optare solo per i suoi titolari più in forma, nella speranza di riuscir ad approfittare di un Milan preoccupato per il derby di domenica contro l’Inter e dunque strappare un risultato importante. Al contrario in casa rossonera Stefano Pioli dovrebbe dare spazio a un ampio turnover. Certo per il Diavolo è grande la voglia di dare una forte risposta in campo dopo l’inatteso KO contro lo Spezia in campionato, ma il prossimo impegno di Serie A costringe il tecnico a fare una certa revisione e dunque a concedere a qualche suo titolare, un po’ di riposo. Andiamo dunque a controllare da vicino mosse e dubbi degli allenatori per le probabili formazioni di Stella Rossa Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè questo non sia match da sottovalutare, pure sulla carta il favore al successo è tutto per il Diavolo rossonero, nella semifinale di andata di Europa League. Lo vediamo anche nella quote concesse da Eurobet, dove per l’1×2 il successo del Milan è stato dato a 1.90, contro il più alto 3.90 segnato per lo Stella Rossa: il pari vale 3.65 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA MILAN

LE MOSSE DI STANKOVIC

Per questo atteso e ostico impegno in Europa league, Stankovic per le probabili formazioni di Stella Rossa e Milan, non dovrebbe rinunciare al consueto 4-2-3-1, ricco di titolari. Ecco che allora questa sera vedremo in attacco, sicuro titolare, Milan Pavkov, mentre al suo fianco dovrebbe ben figurare El Fardou (tra i miglior bomber del club) e Gavric: irrinunciabile sulla tre quarti Ivanic, vero asso nella manica per Stankovic. Per la mediana del club serbo ecco che poi si faranno avanti dal primo minuto Sanogo e Petrovic: sono infine maglie consegnate in difesa, con Gajic, Pankov, Milunovic e Rodci pronti davanti al numero 1 Borjan.

LE SCELTE DI PIOLI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Stella Rossa Milan, Pioli dovrebbe oggi attuare un ampio turnover: chiaramente non mancheranno però i ballottaggi aperti, anche a poche ore dal fischio d’inizio. In difesa è infatti già lotta tra Kalulu e Calabria per una maglia da titolare in corsia: dall’altra parte del campo non mancherà Theo Hernandez, mentre al centro sarà spazio solo per Romagnoli e Tomori. Gran turnover poi a centrocampo, dove forse per la prima volta, Pioli farà a meno di Franck Kessie, gran irriducibile: potrebbe infatti essere posto per Meitè e Bennacer (ancora in ritardo di condizione) ma non dimentichiamo di Rade Krunic, gran tifoso dello Stella rossa da bambino. Per l’attacco, benché sia stato convocato Ibrahimovic, pare sicuro posto come prima punta per Mario Mandzukic: al suo fianco si fanno avanti Castillejo e Rebic, con Clahanoglu probabile titolare sulla trequarti (sempre che non sia posto per il già citato Krunic).

IL TABELLINO

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. All. Stankovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.



