Probabili formazioni Sturm Graz Lazio/ Diretta tv, Matias Vecino per Luis Alberto?

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO: CHI GIOCA IN AUSTRIA?

Le probabili formazioni di Sturm Graz Lazio ci introducono alla partita che si gioca giovedì 6 ottobre, per la terza giornata nei gironi di Europa League 2022-2023. I biancocelesti hanno già ripreso il filo del discorso in campionato, con un 4-0 allo Spezia che li mantiene a contatto con il primo posto; in campo internazionale però devono farsi perdonare la clamorosa sconfitta in Danimarca, un 1-5 incassato dal Midtjylland che, oltre ad aver complicato la questione relativa al passaggio del turno (soprattutto con primo posto, per evitare i playoff) potrebbe aver aperto qualche crepa in seno allo spogliatoio.

La trasferta in terra austriaca sembra una buona occasione per rifarsi; lo Sturm Graz non è comunque squadra da sottovalutare, vero che nell’ultima giornata ha incassato un ribaltone sul campo del Feyenoord ma all’esordio aveva battuto il già citato Midtjylland, dunque è in piena corsa per la qualificazione. Adesso, aspettando che arrivi la sera della partita di Europa League, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Merkur Arena, leggendo insieme le probabili formazioni di Sturm Graz Lazio.

DIRETTA STURM GRAZ LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sturm Graz Lazio sarà disponibile soltanto agli abbonati della televisione satellitare: per questa partita di Europa League i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252 (qui in pay per view). In assenza di un televisore potrete affidarvi, come di consueto, al servizio mobilità tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; la diretta streaming video sarà disponibile anche sulla piattaforma DAZN, anche in questo caso ovviamente l’accesso sarà riservato ai clienti.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO

LE SCELTE DI ILZER

Christian Ilzer dovrebbe confermare il 4-3-1-2 per Sturm Graz Lazio: Horvat sarebbe ancora il giocatore adibito ad agire tra le linee di centrocampo e attacco, un trequartista a supporto dei due centravanti che sarebbero Boving e Albian Ajeti, con il primo che comunque è insidiato dalla concorrenza di Fuseini. Per quanto riguarda il centrocampo, a comandare la linea dovrebbe essere nuovamente Gorenc Stankovic, anche se certamente Ljubic rappresenta un’alternativa più che valida; sulle mezzali invece spazio a Hierlander, il capitano della squadra, e Prass. In difesa, a protezione del portiere Siebenhandl, dovremmo vedere una linea a quattro con Affengruber e Wuthrich schierati centralmente, mentre i due terzini dello Sturm Graz salvo sorprese saranno Gazibegovic sulla fascia destra e Dante che agirà sulla corsia opposta del campo.

I DUBBI DI SARRI

Come sempre le mosse di Maurizio Sarri restano da valutare: per Sturm Graz Lazio il tecnico biancoceleste medita chiaramente un po’ di turnover, ma andrà capito quanto. In difesa per esempio, davanti a Provedel, si potrebbe rivedere Mario Gila a fare coppia con uno tra Alessio Romagnoli e Patric, mentre a destra Hysaj sembra potersi prendere la maglia a scapito di Manuel Lazzari, che avrebbe così un turno di riposo. Sulla corsia sinistra spazio a Marusic; in mezzo al campo invece appare scontata la titolarità di Matias Vecino, che in campionato ha lasciato il posto a Luis Alberto, dunque possibile staffetta con lo spagnolo questa volta relegato in panchina. Sergej Milinkovic-Savic va verso la conferma, mentre in cabina di regia Marcos Antonio può sostituire Cataldi – che può giocare anche come mezzala; davanti invece Immobile ha bisogno di recuperare al meglio il ritmo partita e dunque dovrebbe esserci, possibile invece l’avvicendamento tra Pedro e Felipe Anderson con la conferma di Zaccagni a sinistra, poi da non sottovalutare come sempre l’ipotesi Cancellieri.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO: IL TABELLINO

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, G. Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Al. Ajeti. Allenatore: Christian Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











