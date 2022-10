Probabili formazioni Sturm Graz Lazio/ Quote: quanto turnover per Sarri?

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Sturm Graz Lazio ci permettono di presentare la partita che oggi, per la terza giornata del girone di Europa League, chiede ai biancocelesti di Maurizio Sarri un rilancio. In campionato il bilancio è ottimo, con il 4-0 allo Spezia che li mantiene a contatto con il primo posto; in Europa League tuttavia la Lazio deve farsi perdonare la clamorosa sconfitta in Danimarca, un 1-5 incassato dal Midtjylland che complica di parecchio l’inseguimento alla qualificazione, soprattutto per quanto riguarda il primo posto che darebbe il grande vantaggio di evitare i playoff.

La trasferta in Austria è insidiosa, perché anche lo Sturm Graz è ancora in corsa: nell’ultima giornata ha incassato una pesante sconfitta sul campo del Feyenoord ma all’esordio aveva battuto il Midtjylland, dunque bisognerebbe vincere per non complicare una situazione che al momento appare incertissima. La posta in palio sarà quindi importante, adesso allora leggiamo senza ulteriori indugi le ultime notizie sulle probabili formazioni di Sturm Graz Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Sturm Graz Lazio basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. I biancocelesti partono favoriti anche se in trasferta: il segno 2 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincessero i padroni di casa dello Sturm Graz.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO

LE SCELTE DI ILZER

Christian Ilzer dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2 nelle probabili formazioni di Sturm Graz Lazio: Horvat sarebbe il trequartista a supporto dei due attaccanti Boving e Albian Ajeti, anche se il primo è insidiato da Fuseini. Passando poi al centrocampo, Stankovic dovrebbe essere il perno, con Ljubic in alternativa; le due mezzali invece dovrebbero essere Hierlander, capitano della squadra, e Prass. In difesa ecco il portiere Siebenhandl e davanti a lui dovremmo vedere una linea a quattro con Affengruber e Wuthrich schierati centralmente, mentre i due terzini saranno Gazibegovic sulla fascia destra e Dante che agirà invece sulla corsia mancina.

I DUBBI DI SARRI

Maurizio Sarri invece quanto turnover farà nelle probabili formazioni di Sturm Graz Lazio? In difesa per esempio, davanti a Provedel, si potrebbe rivedere Mario Gila in coppia con uno tra Romagnoli e Patric, mentre a destra Hysaj sembra potersi prendere la maglia a scapito di Lazzari. Sulla sinistra spazio invece per Marusic, così come in mezzo al campo ci aspettiamo titolare Vecino al posto di Luis Alberto. Potrebbe essere intoccabile invece Milinkovic-Savic, mentre in cabina di regia Marcos Antonio può sostituire Cataldi; davanti invece Immobile ha bisogno di recuperare il ritmo partita e dunque dovrebbe esserci, possibile invece l’avvicendamento tra Pedro e Felipe Anderson a destra, mentre Zaccagni a sinistra sembra favorito su Cancellieri.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ LAZIO: IL TABELLINO

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, M. Antonio, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











