Probabili formazioni Svezia Polonia/ Quote, Kulusevski dalla panchina? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA POLONIA: CHI GIOCA A SAN PIETROBURGO?

Le probabili formazioni di Svezia Polonia ci introducono alla partita valida per la terza giornata degli Europei 2020: nel gruppo E si gioca a San Pietroburgo con calcio d’inizio alle ore 18:00 (italiane) di mercoledì 23 giugno, e davvero in questo girone è tutto ancora in bilico. La Svezia, imbattuta e con 4 punti, ha bisogno di un pareggio per qualificarsi agli ottavi ma sa che una sconfitta sarebbe probabilmente decisiva per l’eliminazione, comunque nelle prime due partite gli scandinavi hanno fatto bene e, non certo a caso, non hanno ancora subito gol nel torneo.

Probabili formazioni Germania Ungheria/ Quote: Gosens è intoccabile

La Polonia invece non può che vincere per proseguire la sua corsa agli Europei 2020, deludente finora il volo delle aquile che contro la Spagna sono state salvate dal solito Lewandowski e da un rigore sbagliato da Gerard Moreno, ma soprattutto dal clamoroso errore a porta vuota di Morata. Vedremo come andranno le cose, ma intanto possiamo iniziare a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due CT analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Svezia Polonia.

Probabili formazioni Portogallo Francia/ Quote: tutti i big in campo

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Svezia Polonia, dunque vediamo quello che il bookmaker ha previsto per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale scandinava vale 2,85 volte l’importo investito, il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte la giocata mentre il segno 2, che regola ovviamente il successo della nazionale polacca, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA POLONIA

LE SCELTE DI ANDERSSON

Risultati Europei 2020, classifica/ Croazia seconda! Diretta gol live score

Janne Andersson affronta le probabili formazioni di Svezia Polonia con il consueto 4-4-2: potrebbe cambiare decidendo di far giocare Kulusevski, che però può anche fare la seconda punta al fianco di Berg. Qui è comunque favorito Isak, e allora spazio a Sebastian Larsson a destra con Forsberg sull’altro versante e una mediana nella quale i favoriti restano Olsson e Ekdal; non dovrebbe cambiare la Svezia che ha funzionato bene con questo schieramento, lo stesso discorso vale ovviamente per una difesa che sarà comandata da Lindelof e Danielsson in posizione centrale, in porta vedremo Robin Olsen che ben conosciamo mentre a correre sulle fasce laterali dovrebbero essere confermati sia Lustig che Augustinsson, da questo punto di vista ci aspettiamo davvero poche sorprese.

GLI 11 DI PAULO SOUSA

Paulo Sousa ritrova Krychowiak per Svezia Polonia, e dovrebbe rilanciarlo titolare in mezzo al campo: da capire se con Klich o Linetty, con la prima soluzione il giocatore del Torino potrebbe avanzare il suo raggio d’azione andando ad affiancare Zielinski sulla trequarti, dove però dovrebbe giocarsi la maglia con Swiderski. Lewandowski naturalmente sarà il punto di riferimento per l’attacco e per tutta la nazionale; sugli esterni confermato Jozwiak a destra mentre sull’altro versante dovrebbe tornare Rybus che non ha giocato contro la Spagna. In difesa, è acciaccato Bednarek: dovrebbe farcela, ma in caso di forfait sarà Dawidowicz a completare lo schieramento a tre con Glik e Bereszynski che saranno confermati, naturalmente al pari del portiere della Juventus Szczesny.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Isak. Allenatore: Janne Andersson

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Rybus; Zielinski, Swiderski; Lewandowski. Allenatore: Paulo Sousa



© RIPRODUZIONE RISERVATA