Probabili formazioni Svezia Repubblica Ceca/ Quote, Silhavy senza Schick (playoff)

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA REPUBBLICA CECA: CHI GIOCA A SOLNA?

Le probabili formazioni di Svezia Repubblica Ceca ci presentano idealmente la partita che si gioca giovedì 24 marzo, alle ore 20:45 presso la Friends Arena di Solna: è la semifinale dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022, uno scenario che la nazionale scandinava aveva conosciuto anche cinque anni fa e che aveva superato, purtroppo per noi, in una doppia sfida che per l’Italia era stata tremendamente deludente ma aveva anche rivelato la solidità di una Svezia che nel girone di queste qualificazioni ha anche battuto la Spagna, ma poi ha chiuso al secondo posto dietro la Roja.

Probabili formazioni Portogallo Turchia/ Quote, out Ruben Dias (playoff Mondiali)

La Repubblica Ceca, arrivata ai quarti degli Europei la scorsa estate, è la terza forza del suo girone alle spalle di Belgio e Galles, ma può giocare i playoff grazie al suo piazzamento nella Nations League. Non parte certo con i favori del pronostico anche perché sarà senza il suo principale realizzatore, ma è una gara secca e dunque nei 90 minuti potrebbe davvero succedere di tutto. Scopriremo cosa tra poche ore, intanto noi possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Svezia Repubblica Ceca.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD/ Diretta tv, due jolly dalla panchina

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che accompagnano il pronostico su Svezia Repubblica Ceca. Secondo questo bookmaker è favorita la nazionale scandinava, per un’incollatura: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,05 volte la giocata, per contro il segno 2 a regolare il successo in trasferta vi farebbe guadagnare 3,90 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 3,25 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA REPUBBLICA CECA: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

GLI 11 DI ANDERSSON

Per Janne Andersson la buona notizia nelle probabili formazioni di Svezia Repubblica Ceca è ovviamente la presenza di Ibrahimovic, magari non al top ma importante anche solo psicologicamente: l’attaccante del Milan dovrebbe fare coppia con Kulusevski e dalla panchina saranno pronti ad agire due elementi come Isak e Elanga, che potranno mantenere alto il livello del reparto offensivo degli scandinavi. Il modulo scelto dal Commissario Tecnico è il proverbiale 4-4-2, con tante conoscenze vecchie o attuali del nostro campionato: due li abbiamo già nominati, poi avremo Robin Olsen in porta e Krafth che sarà il terzino destro, mentre sull’altro versante dovrebbe giocare Augustinsson. In mezzo alla difesa ecco Lindelof e uno tra Danielsson e Nilsson, forse questo è il ballottaggio più difficile da risolvere in casa Svezia; ne esiste uno anche a centrocampo dove però Olsson sembra in vantaggio su Svanberg, con Ekdal che avrà in mano le redini e due esterni che saranno quasi certamente Claesson e Forsberg.

Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord/ Quote: difesa in emergenza

LE SCELTE DI SILHAVY

Jaroslav Silhavy deve fare a meno di Schick, e questa è un’assenza pesantissima nelle probabili formazioni di Svezia Repubblica Ceca: senza di lui il CT della nazionale mitteleuropea si dovrebbe affidare a Krmencik, che è leggermente in vantaggio su Kuchta ma che chiaramente ha un peso specifico diverso rispetto a Schick, soprattutto per la stagione che l’ex di Sampdoria e Roma sta avendo con il Bayer Leverkusen. Passando alle altre zone del campo, Masopust e Pesek dovrebbero essere i due esterni che si posizioneranno sulla trequarti dando supporto a Barak, che a proposito di grandi annate si sta confermando in maniera sensibile con il Verona. Alle spalle di questa linea vedremo la cerniera di centrocampo nella quale tornerà titolare Soucek (che può giocare anche sulla fascia) con Sadilek che può essere il giocatore scelto dal mazzo per affiancarlo (le alternative sono Kral e Pavelka); poi Vaclik in porta con Zima e Brabec davanti a lui, i terzini saranno invece Coufal e Novak

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI SVEZIA REPUBBLICA CECA

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Danielsson, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Kulusevski, Ibrahimovic. Allenatore: Janne Andersson

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Zima, Brabec, Novak; Soucek, Sadilek; Masopust, Barak, Pesek; Krmencik. Allenatore: Jaroslav Silhavy











© RIPRODUZIONE RISERVATA