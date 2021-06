Probabili formazioni Svezia Slovacchia/ Quote: ci sono tanti volti noti

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SLOVACCHIA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Svezia Slovacchia ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio si giocherà a San Pietroburgo per la seconda giornata del girone E. Una sfida tra due Nazionali in cerca di conferme dopo l’ottimo esordio a Euro 2020: la Slovacchia del c.t. Stefan Tarkovic infatti ha vinto contro la Polonia, mentre la Svezia allenata da Janne Andersson è reduce dall’ottimo pareggio di Siviglia contro la Spagna. Adesso dunque si attendono conferme, che per la Slovacchia potrebbero addirittura valere una qualificazione con anticipo agli ottavi di finale.

La Svezia invece, dopo avere superato bene l’ostacolo più duro del girone, cerca la vittoria per avvicinare il traguardo del passaggio del turno. Tutto questo considerato, ecco che adesso dobbiamo esaminare più nel dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Svezia Slovacchia a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo però nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Svezia Slovacchia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti in questa partita gli svedesi, nonostante la Slovacchia abbia debuttato con una vittoria: il segno 1 per il successo della Svezia (formalmente in casa) è quotato a 1,85, mentre poi si sale in caso di segno X per il pareggio a quota 3,35 e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di vittoria della Slovacchia.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SLOVACCHIA

LE MOSSE DI ANDERSSON

Nelle probabili formazioni di Svezia Slovacchia, ecco per il c.t. scandinavo Andersson la conferma del modulo 4-4-2 che conferisce da anni ordine ed equilibrio alla sua Svezia, sempre solida e difficile da battere. In porta ci aspettiamo naturalmente l’ex romanista Olsen, protagonista del pareggio di lunedì sera in Spagna; davanti a lui ci aspettiamo una difesa a quattro con Lustig terzino destro, Lindelof e Danielson centrali ed infine Augustinsson sulla corsia mancina. Da centrocampo in su servirà però dare anche qualità per cercare di vincere la partita: l’esterno destro dovrebbe essere Sebastian Larsson, mentre nel cuore della mediana ci aspettiamo la coppia formata da Olsson ed Ekdal, con Forsberg a completare il quartetto sulla sinistra; in attacco pesa naturalmente l’assenza di Ibrahimovic, le due punte titolari della Svezia dovrebbero essere Isak e Berg.

LE SCELTE DI TARKOVIC

Sul fronte slovacco, ecco un modulo sulla carta più offensivo a caratterizzare le probabili formazioni di Svezia Slovacchia. Il c.t. Tarkovic dovrebbe infatti affidarsi al 4-2-3-1 che prevede Dubravka come portiere titolare; nella difesa a quattro ecco invece da destra a sinistra Pekarik, Satka, Skriniar e Hubocan, con l’interista che è il punto di riferimento, prezioso anche in proiezione offensiva come abbiamo visto lunedì; altro volto noto in Italia è quello di Kucka, che agirà insieme a Hromada nella coppia titolare nel cuore della mediana. A proposito di calciatori ben noti in Italia, ecco poi che Haraslin dovrebbe essere l’ala destra e Hamsik il trequartista centrale in una linea completata poi da Mak come esterno sinistro alle spalle del centravanti Duda.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg. All. Andersson.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. All. Tarkovic.



