Probabili formazioni Svezia Spagna/ Quote, ancora molti dubbi per Moreno

Svezia Spagna si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo alla Friends Arena di Solna (Stoccolma) per una nuova partita delle qualificazioni agli Europei 2020, traguardo che la Spagna vede vicinissimo ma non ancora certo dopo il pareggio di sabato in Norvegia. Oggi le Furie Rosse avranno il secondo match point, sempre in Scandinavia ma contro la Svezia, la quale tuttavia deve difendere il fondamentale secondo posto e con una vittoria farebbe un enorme passo avanti verso il grande obiettivo della qualificazione. Tutto questo premesso, possiamo allora andare ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Svezia Spagna.

Nel frattempo diamo uno sguardo alle quote su Svezia Spagna. Il pronostico sorride agli ospiti secondo l’agenzia Snai, che quota il segno 2 a 1,85, mentre poi si sale a 3,50 volte la posta in palio con il segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la giocata in caso di segno 1, per una vittoria che andrebbe a cambiare profondamente le gerarchie di questo girone F.

Le probabili formazioni di Svezia Spagna dovrebbero proporre per gli scandinavi la conferma della squadra che ha vinto a Malta in modo autorevole, anche se naturalmente il livello di difficoltà della partita sarà stavolta ben diverso. In ogni caso, ci aspettiamo per il c.t. Janne Anderson la conferma sostanzialmente in blocco del 4-4-2 vincente tre giorni fa: in porta ecco dunque il “cagliaritano” Olsen; davanti a lui una linea difensiva a quattro con Lustig a destra, Danielson e capitan Granqvist centrali e Bengtsson a sinistra; a centrocampo invece i titolari attesi sono Larsson esterno destro, in mediana la coppia centrale formata da Olsson ed Ekdal, Forsberg sulla corsia di sinistra; infine la coppia d’attacco Quaison-Berg, sinceramente non il punto di forza di questa Svezia.

Anche sul fronte iberico delle probabili formazioni di Svezia Spagna non ci attendiamo particolari novità rispetto alla precedente uscita per Robert Moreno, che è diventato c.t. dopo le dimissioni dell’amico Luis Enrique. Il modulo di riferimento per le Furie Rosse è il 4-3-3 che stasera alla Friends Arena dovrebbe vedere in porta Kepa e davanti a lui la difesa a quattro con Navas a destra, capitan Sergio Ramos e Albiol coppia centrale, Bernat come terzino sinistro; a centrocampo ecco il “napoletano” Fabian Ruiz a completare il probabile terzetto titolare con Busquets e Niguez, anche se c’è a disposizione anche Thiago Alcantara; in attacco è possibile qualche cambiamento in più, con Sarabia ad insidiare Oyarzabal a destra, Rodrigo centravanti e il ballottaggio Ceballos-Gerard Moreno a sinistra.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielson, Granqvist, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Berg. All. Andersson.

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Navas, S. Ramos, Albiol, Bernat; F. Ruiz, Busquets, Niguez; Oyarzabal, Rodrigo, Ceballos. All. Moreno.



