Probabili formazioni Svezia Spagna/ Quote: solo titolari per Andersson e Enrique!

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SPAGNA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera a Solna alle ore 20.45 la sfida tra Svezia e Spagna, atteso incontro per il girone B per le qualificazioni ai mondiali del 2022 e davvero non vediamo l’ora di scoprire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. L’incontro, il primo per entrambe le squadre dopo gli Europei si annuncia bollente, tenuto conto che al momento le due selezioni si giocano il primo posto nella classifica del gruppo, con un solo punto a separarli.

È dunque questa una partita che non può perdere Luis Enrique: per il ct è fondamentale maniere la testa del girone e pure fare una bella figura dopo le critiche (a volte ingiuste) che gli sono piovute addosso come ai suoi giocatori, durante la rassegna continentale. Non meno motivati gli svedesi, che sognano il colpaccio, avendo dalla loro giocatori di gran qualità (e che pure conosciamo bene, giocando anche con club della Serie A). Vedremo dunque che cosa dirà il campo e ancor prima quali saranno le mosse dei ct per le probabili formazioni di Svezia Spagna: l’attesa è grande.

QUOTE E PRONOSTICO

Se sulla carta la sfida di questa sera appare abbastanza aperta, pur per i principali potali di scommesse sportive non vi sono dubbi: sono gli iberici i netti favoriti al successo. Il portale Eurobet ad esempio per l’1×2 del match ha fissato a 1.70 oggi la vittoria della Spagna, contro il più alto 4.80 segnato per il successo della Svezia: il pareggio vale 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SPAGNA

LE MOSSE DI ANDERSSON

Per le probabili formazioni di Svezia Spagna ipotizziamo un comodo 4-4-2 per il ct Andersson, dove pure sarà spazio solo per i titolari più in forma: non saranno concessi errori contro la squadra di Luis Enrique. Ecco che allora a Solna potremmo vedere pronto tra i pali Olsen, con davanti in difesa Danielson e il giocatore del Manchester United Lindelof: Krafth e Augustinsson saranno le prime scelte del ct per completare lo schieramento. Centrocampo poi questa sera si faranno avanti dal primo minuto Olsson ed Ekdal, mentre Claesson e Forsberg agiranno sull’esterno del reparto. Attenzione però a Larsson che scalpita dalla panchina. Pochi dubbi poi in attacco per Andersson: le maglie da titolari oggi cadranno sulle spalle di Isak e del bianconero Kulusevski.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Ben conscio del valore di questa sfida, ecco che anche Luis Enrique, per le probabili formazioni di Svezia Spagna dovrebbe optare oggi solo per i suoi titolari più in forma. Fissato allora il 4-3-3 iniziale, ecco che il ct delle Furie rosse dovrebbe affidarsi a Unai Simon tra i pali e davanti pure non potrebbero mancare al centro il giovanissimo Eric Garcia e Laporte: Jordi Alba e Azpilcueta con sicurezza saranno a guardia dei corridoi esterni della difesa. A centrocampo la Spagna potrebbe puntare forte su Busquets e Rodri come pure su Koke, ma non dimentichiamo Llorente e alcuni esordienti come Brais Mendez, a cui sicuramente verrò dato spazio a breve. Nell’attacco si farà sentire l’assenza di Dani Olmo: avremo però Sarabia con Ferran Torres e il bianconero Morata.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski All. J Andersson

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, E Garcia, Laporte, J Alba; Koke, Busquets, Rodri; F Torres, Morata, Sarabia All. L Enrique



