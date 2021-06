Probabili formazioni Svezia Ucraina/ Quote, Kulusevski titolare? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA UCRAINA: CHI GIOCA A GLASGOW?

Con le probabili formazioni di Svezia Ucraina analizziamo l’ultimo ottavo di finale degli Europei 2020: martedì 29 giugno, alle ore 21:00 di casa nostra, le due nazionali si affrontano a Glasgow – Hampden Park – in un match sulla carta molto equilibrato, e che mette a confronto due outsider di questo torneo. La Svezia ha vinto il gruppo E davanti alla Spagna, mostrando grande solidità ma anche rischiando di gettare alle ortiche in pochi minuti quanto di buono costruito; evitata la Croazia, dà ora la sensazione di essere favorita per volare ai quarti ma lo dovrà dimostrare.

L’Ucraina ha poco da perdere: qualificata grazie alla differenza reti nel confronto tra le terze, ha perso due delle tre partite giocate battendo solo la Macedonia del Nord, ma ha anche fatto vedere che offensivamente può accendersi e dare problemi a tutti. Vedremo dunque cosa succederà tra poche ore, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa quelle che saranno le scelte operate dai due Commissari Tecnici, analizzandole più in profondità e leggendo insieme le probabili formazioni di Svezia Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Svezia Ucraina sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, che per l’ottavo degli Europei 2020 indicano nella nazionale scandinava la favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,40 volte la puntata, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ucraini vi farebbe guadagnare 3,20 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi il segno X per l’ipotesi del pareggio, in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA UCRAINA

LE SCELTE DI ANDERSSON

Anche per le probabili formazioni di Svezia Ucraina Janne Andersson punta sul 4-4-2: definita la difesa con Lindelof e Danielson davanti a Olsen, e due terzini che saranno Lustig e Augustinsson, dovrebbe essere fatto anche il centrocampo con Ekdal in cabina di regia e Olsson che agirà al suo fianco, mentre sulle corsie laterali sono nettamente favoriti il veterano Sebastian Larsson e Forsberg, che ha già segnato 3 gol agli Europei 2020 e arriva dalla doppietta alla Polonia. È nel reparto offensivo che il Commissario Tecnico della Svezia deve sciogliere i dubbi: Kulusevski è stato determinante dalla panchina per vincere il girone, le sue quotazioni sono in netto aumento e dunque potrebbe davvero avere una maglia da titolare, a lasciargliela sarebbe Quaison che, già a sorpresa, aveva messo fuori Berg dalla formazione anti-Polonia. Questo, dando per scontato che Isak, finora sempre titolare, sia regolarmente in campo; in realtà Andersson potrebbe sorprendere e decidere di far riposare lui, e dunque staremo a vedere…

GLI 11 DI SHEVCHENKO

Nelle probabili formazioni di Svezia Ucraina Andriy Shevchenko ha davvero pochi dubbi: la sua squadra dovrebbe ricalcare quella che ha giocato contro l’Austria, di fatto in questo senso l’unico punto di domanda aperto sarebbe quello che riguarda la posizione di Zinchenko e Malinovskyi, cioè andrà capito chi tra i due partirà largo a sinistra, sulla trequarti, e chi invece sarà al centro per affiancare Shaparenko. In porta troveremo come sempre Bushchan, davanti a lui una coppia difensiva formata da Zabarnyi e Matviyenko con Oleksandr Karavaev a correre sulla corsia destra e Mykolenko che si prenderà l’altro versante. Il giocatore posto come schermo davanti alla difesa sarà Sydorchuk; a completare la linea di trequarti ci sarà Yarmolenko, che possiamo considerare il punto di riferimento di questa nazionale; per lui sono già 2 i gol segnati agli Europei 2020, gli stessi di Yaremchuk (solo loro sono riusciti a mettere la palla in porta per l’Ucraina, durante la fase a gironi) e dunque anche il ruolo di prima punta, per l’ottavo di finale di Glasgow, è assolutamente definito e non reca con sé il minimo dubbio.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Kulusevski, Isak. Allenatore: Janne Andersson

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; O. Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk. Allenatore: Andriy Shevchenko



