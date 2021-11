Probabili formazioni Svizzera Bulgaria/ Quote, pochi dubbi per Yakin a Lucerna

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA BULGARIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Svizzera e Bulgaria, attesa sfida per le qualificazioni ai mondiali del 2022, prevista pure alle ore 20.45 a Lucerna: vediamo quali saranno le mosse degli allenatori. Grazie al pari ottenuto con gli azzurri lo scorso giovedi, gli elvetici hanno ancora buone chance di strappare in extremis il pass che li porterebbe in Qatar solo tra pochi mesi: pure serve oggi vincere e farlo con un risultato ben ampio contro i bulgari di Petrov.

Naturale dunque che Yakin voglia oggi optare per i suoi titolari migliori, pure se anche le ultime defezioni hanno legato e non poco, le mani al ct elvetico. Di contro ecco la Bulgaria invece, che pure non avendo molto per cui lottare stasera, certo vorrà comunque fare bella figura a Lucerna e chissà che pure Petrov possa anche darci una mano. Andiamo a scoprire dunque le probabili formazioni di Svizzera Bulgaria.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice anche il 3-1 occorso nel turno di andata, alla vigilia del match non esitiamo a concedere agli elvetici il favore del pronostico. Se controlliamo poi le quote della Snai ecco che oggi per l’1×2 il successo della Svizzera è stato dato a 1,10, contro il più alto 25.00 segnato per la vittoria della Bulgaria: il pareggio è stato quotato a 9.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA BULGARIA

LE MOSSE DI YAKIN

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Svizzera Bulgaria Yakin deve scommettere solo su i suoi giocatori più in forma: non rinunciando ovviamente al classico 4-2-3-1 di partenza. Ecco che allora anche oggi avremo Sommer tra i pali, mentre in difesa dovrebbero farsi avanti Akanji e Schar come pure il duo Widmer-Rodriguez, questo pure schierato sull’esterno del reparto. Dovrebbe poi toccare ancora a Zakaria e Freuler la maglia da titolare a centrocampo, mentre capitan Shaqiri si collocherà al solito sulla linea della trequarti, alle spalle dell’attacco. Qui pure si farà sentire l’assenza di Embolo: è ballottaggio tra Okafor e Zeqiri per la prima punta, con Vargas e Steffen titolari sull’esterno.

LE SCELTE DI PETROV

Spazio al 4-4-2 per Petrov per l’11 della Bulgaria: anche qui l’allenatore dovrebbe confermare un po’ i soliti noti. Questa sera a Lucerna dovremmo allora vedere sempre l’ex Verona Mihaylov, con in difesa pronti dal rimo minuto Dimitrov e Andrea Hristov, con il duo Edisson-Velkovski schierato sull’esterno del reparto. Per il centrocampo pare che il tecnico poi voglia dare nuovo spazio al centro a Radoslav e Borislav Tsonev, con sull’esterno pronti Nedelev e Kirilov, questo pure fresco di gol contro l’Ucraina pochi giorni fa. Despodov e Atans Iliev saranno le prime scelte in attacco.

IL TABELLINO

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. All. Yakin

BULGARIA (4-4-2): Mihaylov; Velkosvki, Dimitrov, A. Hristov, Edisson; Kirilov, R Tsonev, B Tsonev, Nedelev; Despodov, A. Iliev All. Petrov



