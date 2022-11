Probabili formazioni Svizzera Camerun/ Quote: ecco Onana e Zambo Anguissa

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA CAMERUN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Svizzera Camerun ci permettono di curiosare tra le mosse dei due c.t. Yakin e Song per avvicinarsi alla partita del girone G ai Mondiali 2022, debutto degli elvetici e dei Leoni Indomabili in questo torneo iridato. Sappiamo fin troppo bene come la Svizzera si è qualificata per Qatar 2022, vincendo il girone che comprendeva anche l’Italia pur con doppio pareggio contro gli Azzurri dopo la pesante sconfitta agli Europei, gli elvetici sono comunque ormai da diversi anni una ottima Nazionale e cercheranno di spingersi più avanti possibile anche ai Mondiali 2022…

Quanto al Camerun, si tratta naturalmente di una delle Nazionali africane più celebri e titolate: negli ultimi anni, la perla è stato il trionfo nella Coppa d’Africa 2017, anche se poi i Leoni Indomabili fallirono la qualificazione per Russia 2018 e di conseguenza c’è grande attesa per il ritorno del Camerun ai Mondiali dopo otto anni, con diversi volti che conosciamo benissimo anche in Italia. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Svizzera Camerun.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Svizzera Camerun in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli elvetici sono formalmente padroni di casa e sono pure favoriti: il segno 1 è quotato a 1,75, mentre per il segno 2 sulla vittoria africana si arriva a quota 5,25. Intermedia è la quotazione per il pareggio, il segno X infatti vale 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA CAMERUN

LE SCELTE DI YAKIN

Le probabili formazioni di Svizzera Camerun vedono il commissario tecnico elvetico Murat Yakin che dovrebbe schierare la suo squadra con un 4-2-3-1 come modulo di riferimento. Andiamo naturalmente a presentare anche gli undici giocatori che dovrebbero comporre la formazione di partenza: il veterano Sommer in porta; nella difesa a quattro ecco poi da destra a sinistra Widmer, Akanji, Elvedi e il torinista Ricardo Rodríguez (diversi altri sono invece ex della nostra Serie A); capitan Xhaka e Freuler dovrebbero comporre la coppia mediana mentre nel reparto offensivo della Svizzera schieriamo Sow a destra, Shaqiri trequartista centrale e Vargas ala sinistra, tutti a sostegno del centravanti Embolo.

LE MOSSE DI SONG

Parlando adesso anche della Nazionale africana, ecco che le probabili formazioni di Svizzera Camerun vedranno il commissario tecnico Rigobert Song (che da calciatore passò anche dalla Salernitana) puntare su un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari dal primo minuto: l’interista Onana in porta; davanti a lui i quattro difensori Fai, Castelletto, Nkoulou e Nouhou da destra a sinistra; centrocampo molto “italiano” con Hongla del Verona, Gouet e Zambo Anguissa del Napoli; infine ecco il tridente offensivo con Toko Ekambi a destra, Aboubakar centravanti e Choupo Mouting schierato come ala sinistra dei Leoni Indomabili.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA CAMERUN: IL TABELLINO

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Sow, Shaqiri, Vargas; Embolo. All. Yakin.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Nouhou; Hongla, Gouet, Anguissa; Toko Ekambi, Aboubakar, Choupo Mouting. All. Song.











