Probabili formazioni Svizzera Germania / Quote, Werner e Sane titolari dal 1′?

Si giocherà questa sera alle ore 20.45 e tra le mura del St Jacob Park di Basilea la sfida per il secondo turno della Nations League tra Svizzera e Germania, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le ultime mosse di Petkovic come di Loew per il big match di questa sera, ma siamo propensi a affermare che per la partita nessuno in terra elvetica, nessuno dei due allenatori ci regaleranno grandi sorprese. Per le probabili formazioni di Svizzera Germania infatti entrambi i ct dovrebbero confermare in toto o quasi l’undici che ha preso parte al primo turno di questa Nations League, solo pochi giorni fa. Anche perchè i nomi chiamati in causa sono di grande prestigio: da Xhaka a Kroos passando per Timo Werner al campione di Champions League con il Bayern Monaco Leroy Sanè. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Svizzera Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione rossocrociata sia avversario sempre temibile, pure per il pronostico del match non possiamo non vedere i tedeschi naturali favoriti. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 del match di Nations League ha fissato a 1.82 il successo della Germania, contro il più alto 4.30 dato alla Svizzera: il pareggio Bale 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA GERMANIA

LE MOSSE DI PETKOVIC

Per le probabili formazioni di Svizzera Germania, Petkovic dovrebbe rinnovare il classico 3-4-3, dove le maglie da titolari sono quasi tutte ormai assegnate. Ecco che dunque questa sera non mancherà tra i pali il solito Sommer, mentre per la difesa si faranno avanti dal primo minuto Ekvedi, Akanji e l’ex giocatore del Milan Ricardo Rodriguez. Sarà dunque mediana a 4 poi oggi a Basilea, dove attendiamo dal primo minuto Mbabu, Xhaka, Zakaria e Benito, anche se dalla panchina davvero non mancano le alternative più che valide, da Sow a Embolo. Per l’attacco è però ballottaggio dal primo minuto tra Seferovic e Steffenn per la prima punta: il reparto dovrebbe venir completato da Fassnacht e Ajeti, anche se Vargas rimane fermo in panchina.

LE SCELTE DI LOEW

Spazio invece al 3-4-1-2 per Loew nelle probabili formazioni di Svizzera Germania, dove verranno confermati in gran parte l’11 che ha solo pareggiato con la Spagna solo pochi giorni fa. Ecco che allora in difesa non mancherà Trapp comodo tra i pali, mentre per il reparto a tre posto di fronte al numero 1 dell’Eintracht vedremo dal primo minuto Rudiger, Sule e Emre Can. Nel centrocampo a 4 dovrebbe essere la riconferma del giocatore dell’Atalanta Robin Gosens: con lui si faranno vedere dal primo minuto anche Kroos, Gundogan e Kehrer, ma non mancano alternative più che valide dalla panchina, da Brandt (che potrebbe venir avanzato sulla tre quarti, in caso di attacco a una sola punta) a Serdar. Per la sfida di Basilea inoltre Loew dovrebbe confermare l’attacco a due punte: si faranno dunque trovare pronti dal primo minuto Sanè e Timo Werner e ci sarà Draxler alle loro spalle.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Xhaka, Zakaria, Benito; Fassnacht, Ajeti, Steffenn All. Petkovic

GERMANIA (3-4-1-2): Trapp; Rudiger, Sule, Can; Gosens, Kroos, Gundogan, Kehrer; Draxler; Sané, Werner. All. Loew



