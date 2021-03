Probabili formazioni Svizzera Lituania/ Quote, soliti big per Petkovic a San Gallo?

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA LITUANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Siamo curiosi di scoprire le probabili formazioni di Svizzera Lituania, partita in programma questa sera alle ore 20.45 al Kybunpark di San Gallo, valida nel 2^ turno del girone C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 del Qatar. Dopo aver superato con un buon 3-1 la Bulgaria al debutto, la squadra di Petkovic ci appare ben pronta a far bottino pieno anche in questo secondo turno del torneo: consapevole che nella terza giornata i rossocrociati affronteranno un turno di stop (inevitabile, ricordato che nel girone C sono cinque squadre), il ct non avrà neppure il pensiero oggi di dover gestire le forze dei suoi e potrà dunque schiarerei i titolari migliori.

Simil discorso vale anche per Urbonas: la Lituania ha infatti saltato il primo turno e affronta con forze fresche quello è il proprio debutto nel tabellone delle qualificazioni ai Mondiali. Contro un rivale come sono gli svizzeri è poi certo il ct non rischierà nulla e si affiderà solo ai giocatori più in forma. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Svizzera Lituania.

QUOTE E PRONOSTICO

Questa sera non abbiamo alcun dubbio nell’assegnare ai rossocrociati il favore del pronostico, alla vigilia del big match per il girone C. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 della partita ha fissato a 1.04 il successo oggi della Svizzera, contro il più alto 35.00 segnato per la vittoria della Lituania: il pareggio è stato invece quotato a 13.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA LITUANIA

LE MOSSE DI PETKOVIC

Come abbiamo accennato prima, in vista di un meritato riposo nel terzo turno, oggi per le probabili formazioni di Svizzera Lituania, il ct rossocrociato non avrà alcun problema a chiedere ai propri titolari un nuovo sforzo: non dovrebbero esserci dunque grandi novità rispetto al’11 che ha punito la Bulgaria pochi giorni fa. Fissato il classico 3-4-1-2, ecco che questa sera rivedremo dal primo minuto in porta Sommer, con Elvedi, Akanji e il torinese Ricardo Rodriguez posti dal primo minuto nel reparto difensivo. Per il centrocampo rimangono irrinunciabili Freuler e Xhaka (anche se l’atalantino non è sempre stato impeccabile contro la Bulgaria, ma dalla panchina smania per un posto da protagonista Zakaria: Zuber e Mbabu dovrebbero invece collocarsi sull’esterno del reparto. Toccherà infine a uno tra Shaqiri e Vargas collocarsi sulla trequarti, a sostegno di Embolo e Seferovic, ancora titolari in punta dopo i gol segnati ai Bulgari nel primo turno.

LE SCELTE DI URBONAS

Potrebbe invece essere appena più complicato immaginare le scelte di Urbonas per le probabili formazioni di Svizzera Lituania, tenuto conto che la nazionale fa oggi il suo debutto nel tabellone per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Ricordato che i lituani hanno però scaldato i motori lo scorso 24 marzo con un test con il Kosovo (perso per 4-0), ecco che oggi potrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo di partenza del Ct, con in difesa pronti dal primo minuto Gaspuitis e Benet al centro, mentre in corsia sarà spazio per la coppia composta da Vaitkunas e Mikoliunas. A centrocampo Urbonas dovrebbe concedere nuova fiducia a Sivka e Simkus, mentre sarà Vorobjovas, giocatore dell’UTA Arad a collocarsi sulla trequarti. In attacco la Lituania dovrebbe far conto ancora sulla punta classe 1992 Karolis Laukzemis, che sarà affiancata da Siredos e Novikocas ai lati.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zuber, Freuler, Xhaka, Mbabu; Shaqiri; Embolo, Sferovic All. Petkovic

LITUANIA (4-2-3-1): Svedkauskas; Vaitkunas, Gaspuitis, Benet, Mikoliunas; Sivka, Simkus; Sirgedos, Vorobjovas, Novikocas; Laukzemis. All: Urbonas



