Probabili formazioni Svizzera Spagna/ Diretta tv, piccole novità per Luis Enrique?

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA: CHI DOMANI A SAN PIETROBURGO?

Si accenderà solo domani la sfida per i quarti di finale degli Europei 2020 tra Svizzera e Spagna, incontro che pure avrà luogo alle ore 18.00 tra le mura della Gazprom Arena di San Pietroburgo: andiamo a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni. Certo trattandosi di un match così importante, che mette in palio un pass per la Final Four della competizione europea, è logico aspettarci da parte di Petkovic come Luis Enrique solo i titolari più un forma: pure non possiamo escludere ballottaggi dell’ultimo minuto.

Ricordiamo infatti che i rossocrociati sono di ritorno da un match incredibile, ma che ha portato a un gran dispendio di energie contro la Francia agli ottavi, e che tra le Furie Rosse pur vi è una certa stanchezza, dopo la buona ma faticosa vittorie strappata alla Croazia pochi giorni fa. Potrebbe dunque servire fare qualche cambio oculato per questo match fondamentale: andiamo allora a controllare le scelte dei ct per le probabili formazioni di Svizzera Spagna.

SVIZZERA SPAGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tv di Svizzera Spagna sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 1 e sul satellite su Sky Sport, per la precisione ai canali Sky Sport uno e Sky Sport Football. Raddoppiano dunque le possibilità di seguire l’incontro per gli Europei 2020 anche diretta streaming video , che sarà garantita a tutti tramite Rai Play e riservata agli abbonati tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

LE MOSSE DI PETKOVIC

Per le probabili formazioni di Svizzera e Spagna, spazio al classico 3-4-1-2 per Mister Petkovic, che pure potrebbe proporre delle novità, sia pure limitate, rispetto all’11 che ha ben battagliato contro la Francia solo pochi giorni fa. Fissato il solito Sommer tra i pali, ecco che in difesa avremo ancora Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez, benchè pure il terzino non abbia fatto molto bene (e rimane per questo in ballottaggio dal primo minuto). A centrocampo sarà poi spazio per Freuler e Edimilson Fernandes, con Zuber e Wdmer posti sull’esterno dello schieramento, pur con Fassnacht a disposizione dalla panchina. Irrinunciabile poi uno come Shaqiri alle spalle delle punte, dove avremo Seferovic, eroe della gara con i galletti, accompagnato da uno tra Gavranovic e Embolo.

LE SCELTE DI ENRIQUE

Possibile qualche ballottaggio anche nello schieramento iberico, dove pure Luis Enrique disporrà i suoi con il 4-3-3 che abbiamo finora ammirato in questa edizione degli Europei 2020. Ecco che allora domani sera potrebbe essere spazio per Pau Torres al fianco di Laporte al centro della difesa, mentre in corsia sarà spazio per Azpilcueta e Jordi Alba, visto che Gaya è appena acciaccato: per il centrocampo irrinunciabile uno come Busquets, che pure dovrebbe venir affiancato da Pedri (che si deve far perdonare l’autogol col i croati) e Fabian Ruiz. Per l’attacco spazio infine a Alvaro Morata, gran protagonista nella fase finale degli Europei: al fianco del bomber della Juventus non sfigureranno Sarabia e Pyarzabal, sestultimo in dubbio con Ferran Torres.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Fernandes, Zuber; Shaqiri: Gavranovic, Seferovic. All. Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, P Torres, Laporte, J Alba; Fabian Ruiz, Busquets, Pedri; Oyarzabal, Morata, Sarabia. All. Enrique



