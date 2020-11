Probabili formazioni Svizzera Spagna/ Quote, dubbi per i due CT (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA: CHI GIOCHERÀ OGGI?

L’analisi delle probabili formazioni di Svizzera Spagna ci conduce alla partita che si gioca al St. Jakob di Basilea, sabato 14 novembre con inizio alle ore 20:45. Decisiva per la Roja, nella penultima giornata della Nations League: sconfitti a sorpresa in Ucraina un mese fa, gli iberici sono rimasti in testa alla classifica del girone ma non possono permettersi passi falsi, perché la Germania ospita l’Ucraina in contemporanea e martedì prossimo avremo la sfida che varrà la qualificazione alla Final Four, sempre che Andriy Shevchenko non faccia lo scherzetto a entrambe. Vedremo, mentre gli elvetici ormai hanno ben poche speranze; Vladimir Petkovic di fatto se la gioca esclusivamente per evitare la retrocessione, al netto della difficoltà del gruppo un netto passo indietro rispetto alla semifinale che nella prima edizione era stata conquistata a spese del Belgio. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due CT, analizzando al meglio le probabili formazioni di Svizzera Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Svizzera Spagna, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste per questa partita: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 1,90 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

LE SCELTE DI PETKOVIC

Petkovic perde Schar per Svizzera Spagna: squalificato, il difensore del Newcastle dovrebbe essere sostituito da Omeragic, che completerà un reparto formato da Elvedi e Ricardo Rodriguez a protezione dell’esperto Sommer. Il modulo è il 3-4-1-2, che sta prendendo sempre più piede in ambito internazionale: secondo questa disposizione alzano la posizione i due esterni, che dovrebbero essere Widmer e Zuber con il possibile inserimento di Benito, sulla corsia sinistra. In mezzo al campo la qualità arriverà da Granit Xhaka e Freuler, un’alternativa potrebbe invece essere Edmilson Fernandes; Shaqiri agirà da trequartista e dunque sarà il giocatore adibito a fluttuare tra le linee per far uscire i difensori avversari e permettere gli inserimenti. Gavranovic, che un mese fa ha segnato una doppietta alla Germania, sarà titolare in attacco; con lui uno tra Seferovic, che parte ancora favorito, e Mehmedi.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Per Svizzera Spagna Luis Enrique ha l’arma Morata, che è tornato tra i convocati ed è logicamente favorito per agire da prima punta; in porta andrà De Gea, scontata la presenza di Sergio Ramos al centro della difesa con Eric Garcia a giocarsi la maglia di secondo centrale con Pau Torres. Sugli esterni Jesus Navas fa ancora il terzino destro, sull’altro versante si rinnova il ballottaggio tra Gayà e Reguilon; in mezzo al campo come al solito ci sono tante soluzioni, ma è tornato Koke che potrebbe avere un posto e sarebbe uno dei “veterani” del gruppo, insieme a Sergio Busquets che torna favorito su Rodri (soluzione tattica diversa, dunque bisognerà vedere quale sia l’idea del CT per approcciare la partita) e Canales a giocarsi a questo punto l’altro ruolo di mezzala con Mikel Merino. Detto di Morata, è verosimile che il tridente sia completato dagli esterni Ferran Torres – che sta trovando spazio anche nel Manchester City – e Ansu Fati; attenzione però a Oyarzabal e Dani Olmo, in più c’è Adama Traoré che è partito titolare in Ucraina un mese fa.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Omeragic, Elvedi, Ri. Rodriguez; Widmer, G. Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Gavranovic. Allenatore: Vladimir Petkovic

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilon; Canales, Sergio Busquets, Koke; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. Allenatore: Luis Enrique



