Probabili formazioni Svizzera Spagna/ Quote, Freuler e Morata verso una maglia

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA: CHI GIOCA A GINEVRA?

Con le probabili formazioni di Svizzera Spagna analizziamo le scelte che i due CT potrebbero operare nella partita di Nations League: alle ore 20:45 di giovedì 9 giugno saremo allo Stade de Genève (Ginevra) per la terza giornata nel gruppo 2 della Lega A. Sfida già delicata, perché parliamo di terza e quarta in classifica: naturalmente il tempo per recuperare c’è tutto, ma intanto la Svizzera ha già perso due partite e in quella più recente ha subito 4 gol in Portogallo, dunque ha bisogno di rialzare la testa e dimostrare di poter essere ancora la nazionale che ha strappato all’Italia la qualificazione al Mondiale.

La Spagna non se la passa troppo meglio: ha pareggiato il big match contro i lusitani ma poi si è letteralmente salvata in Repubblica Ceca, rimontando due gol e trovando quello del pareggio al 90’. Anche Luis Enrique insomma cerca risposte, e vedremo se le troverà oggi; intanto, mentre aspettiamo che la partita di Ginevra prenda il via, noi possiamo fare le nostre consuete considerazioni su quelli che sarebbero gli schieramenti per la terza giornata di Nations League, verificando anche l’eventuale turnover da una parte e dall’altra nella lettura delle probabili formazioni di Svizzera Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo anche il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato, attraverso le sue quote, su Svizzera Spagna per questa giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte la giocata, infine il segno 2 – sul quale puntare per il successo degli ospiti – ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 1,92 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

I DUBBI DI YAKIN

Sono tempi già duri per Murat Yakin, che in Svizzera Spagna può sicuramente cambiare qualcosa rispetto a domenica. In porta per esempio Mvogo insidia Kobel; davanti all’estremo difensore vanno per la conferma Fabian Frei e Schar, sulle corsie laterali invece almeno Widmer potrebbe giocare (a destra) con Ricardo Rodriguez che sulla carta sarebbe titolare ma potrebbe anche lasciare spazio a Bottani, per una soluzione maggiormente offensiva. In mezzo al campo Freuler e Aebischer potrebbero sostituire Granit Xhaka e Djibril Sow, cambiando dunque per intero la mediana rispetto alla partita persa nettamente in Portogallo; attesa qualche sostituzione anche davanti, con Embolo che può agire sulla trequarti appoggiando Gavranovic e Okafor che potrebbe avere in questo senso un’altra maglia. Con questa soluzione, almeno uno tra Steffen e Lotomba verrebbe confermato sull’esterno e noi propendiamo per il primo.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Anche Luis Enrique deve chiaramente fare le sue valutazioni in vista di Svizzera Spagna. Il modulo resta il 4-3-3 ma ci prepariamo a vedere dei cambi: Unai Simon resta il portiere, Pau Torres e Jordi Alba possono tornare titolari in difesa al posto di Iñigo Martinez e Marcos Alonso, a destra ovviamente Carvajal è insidiato da Azpilicueta. Da vedere se sarà confermato Eric Garcia (spinge Diego Llorente per il centro della retroguardia), a centrocampo come sempre abbiamo l’imbarazzo della scelta e allora puntiamo sulla titolarità di Sergio Busquets e Marcos Llorente, Gavi potrebbe essere l’unico giocatore confermato rispetto alla partita contro la Repubblica Ceca perché Luis Enrique vuole dargli minuti e fiducia. Pronta la rivoluzione anche nel tridente offensivo, che potrebbe cambiare in toto: domenica hanno giocato Sarabia e Dani Olmo come laterali con De Tomas da prima punta, questa sera a Ginevra il centravanti potrebbe tornare a essere Morata che sarebbe supportato da Asensio e Ferran Torres. Anche qui però siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, e allora staremo a vedere…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI SVIZZERA SPAGNA

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, F. Frei, Schar, Ri. Rodriguez; Aebischer, Freuler; Steffen, Okafor, Embolo; Gavranovic. Allenatore: Murat Yakin

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba; M. Llorente, Sergio Busquets, Gavi; Asensio, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique











