Probabili formazioni Svizzera Turchia/ Quote, Petkovic cambia gli esterni? (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA TURCHIA: CHI GIOCA A BAKU?

Le probabili formazioni di Svizzera Turchia ci conducono verso la partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 giugno, valida per la terza e ultima giornata nel gruppo A degli Europei 2020. L’Italia è già agli ottavi in questo girone, i rossocrociati sconfitti nettamente a Roma possono sperare ma devono chiaramente vincere con un ampio margine e poi sperare che dagli altri gironi non arrivino terze classificate migliori, a meno che ovviamente per differenza reti non superino il Galles prendendosi il secondo posto ed evitando calcoli difficili.

La Turchia è sostanzialmente eliminata, perché arrivare terzi con 3 punti, e partendo attualmente da un -5 nel quoziente gol, fa vedere in maniera parecchio complessa il passaggio del turno; Senol Gunes però provare a mettere in campo la squadra migliore per sperare nel miracolo. Aspettando che la partita si giochi, proviamo ora a capire in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Svizzera Turchia allo stadio Olimpico di Baku.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Svizzera Turchia, e allora possiamo andare a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria dei rossocrociati vale 1,70 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – siamo ad una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per il successo della nazionale turca, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA TURCHIA

I DUBBI DI PETKOVIC

Per le probabili formazioni di Svizzera Turchia Vladimir Petkovic potrebbe puntare sul solito modulo ma cambiando qualcosa: l’assetto potrebbe essere quello visto a gara in corso mercoledì sera, dunque con Ricardo Rodriguez che va a fare il terzo in difesa insieme a Schar e Akanji (ma dipenderà dalle condizioni di Schar) e con Widmer e Zuber che invece correranno sulle fasce laterali. Sommer ovviamente sarà il portiere, non dovrebbe cambiare nemmeno l’assetto di centrocampo con Freuler a giocare al fianco di Granit Xhaka; davanti, con Shaqiri e Embolo confermati come trequartisti, questa volta il Commissario Tecnico dei rossocrociati potrebbe puntare dal primo minuto su Gavranovic, lasciando dunque in panchina Seferovic.

LE SCELTE DI GUNES

Per Senol Gunes il modulo da utilizzare nelle probabili formazioni di Svizzera Turchia è ancora il 4-1-4-1, e tecnicamente la squadra potrebbe essere la stessa vista contro il Galles: dunque Cakir in porta, poi Soyuncu e Ayhan a fare i difensori centrali mentre Celik e Meras corrono sulle fasce laterali (qui anche Muldur potrebbe avere spazio), Yokuslu sarebbe nuovamente il riferimento a protezione della difesa con Cengiz Under che avrebbe la conferma sulla fascia destra. Sulla linea dei trequartisti Calhanoglu dovrebbe accentrare la sua posizione e giocare al fianco di Yazici, che probabilmente sarà preferito a Tufan; poi Burak Yilmaz sempre schierato come centravanti, il laterale sinistro alto dovrebbe essere Karaman che giocherà così da titolare la terza partita degli Europei 2020.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Akanji, Schar, Ri. Rodriguez; Widmer, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Gavranovic. Allenatore: Vladimir Petkovic

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Ayhan, Meras; Yokuslu; Cengiz Under, Yazici, Calhanoglu, Karaman; Burak Yilmaz. Allenatore: Senol Gunes



